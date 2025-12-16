BASKET / Due su due per la Cogal: Savigliano accorcia il gap dalla capolista Cus Torino a soli due punti

Nella settimana di fuoco prima della pausa natalizia la Cogal torna a casa con altri due successi che, complici i risultati arrivati dagli altri campi, consentono di accorciare il gap con la capolista Cus Torino ora distante solo due lunghezze.

Mercoledì sul campo di Bea Chieri (67-77 il punteggio finale) è andata in scena una vera e propria lotta punto a punto che si è risolta solamente negli ultimi minuti: non tragga infatti in inganno il +10 con cui si sono imposte alla sirena le Pantere perché a tre minuti dalla fine Chieri aveva trovato il primo vantaggio della partita, un +1 prontamente riassorbito. Savigliano era rimasta infatti sempre in controllo sin dal primo quarto avaro di canestri (5-13 il parziale) grazie alla prova della solita coppia di lunghi Bonatti-Gioda.

Domenica sera è invece andata in scena la più classica delle uscite targate Cogal: primi due quarti tirati, anche se praticamente sempre comandati, poi Savigliano sale in cattedra e per quasi dieci minuti 5 Pari non trova più la via del canestro. Le Pantere controllano bene alla fine conquistano la terza vittoria in una settimana. Degna di nota la prova di Wanderley Bonatti, in doppia cifra con punti e rimbalzi.

«Mercoledì abbiamo incontrato delle difficoltà che poi ci siamo portati avanti per tutta la partita, ma per fortuna poi ne siamo usciti. Domenica invece c’è stata partita fino a dopo l’intervallo poi abbiamo aumentato l’attenzione in difesa e abbiamo concesso solo 17 punti in tutto il secondo tempo, un ottimo presupposto per affrontare l’ultima sfida prima di Natale», le parole di coach Siclari.

L’ultimo appuntamento prima della pausa vedrà i biancorossi impegnati in trasferta nello scontro diretto con Biella Next.

COGAL SAVIGLIANO 72 – 5 PARI 57

23-16, 18-22, 16-8, 15-11

Savigliano: Romerio 5, Bonatti 15, Origlia 5, Agbogan 8, Abrate 6, Pulina 5, Inglese 6, Giorsino, Amateis 10, Molinario, Gioda 12. All.: Siclari