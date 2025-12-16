BASKET / La "Sporca Dozzina" della Gerbaldo: Savigliano batte Cuneo Mondovì e vola verso il finale d'anno

Quella Sporca Dozzina, citando il celebre film anni sessanta, può essere il titolo giusto per la vittoria casalinga della Gerbaldo Decorazioni in un altro derby della Granda contro Cuneo Granda Mondovì. Una partita ruvida, appunto sporca, dove la spuntano gli uomini di Coach Abrate, che infilano la terza vittoria di fila. Divario di 12 punti però maturato solo nel finale.

La cronaca della partita racconta di una buona partenza dei casalinghi a cui però risponde una Mondovì agguerrita. La difesa della Pantere si fa perforare troppo spesso, ma nel secondo quarto, quando i giri della difesa si alzano, migliorano anche le conclusioni in transizione.

Al rientro la Gerbaldo non è brillante, pur restando in vantaggio si entra nell’ultimo quarto sopra di soli 4 punti. Mondovì rientra anche sotto di 2 a meno di 5 minuti dalla fine, la partita si fa ulteriormente ruvida. Restando in tema del film, appunto, il reggimento del comandante Abrate mantiene la trincea: con i tiri liberi e due punti convalidati a Cardone su interferenza a canestro a meno di 2 min. dalla fine si va sul +7 (57-50). Savigliano serra le fila in difesa, Mondovì non segnerà più punti. La girandola poi dei falli sistematici e tiri dalla “linea della carità” realizzati da Giraudo consegnano alla fine i 12 punti di vantaggio finale.

Una Gerbaldo dunque non brillante porta a casa questo match “sporco” ed importante (entrando nella partita le due squadre erano entrambe a 10 punti) e si mantiene nelle zone alte di classifica.

Testa ora al match di Domenica 21 dicembre a Bra, sponda Monviso Basket, alle ore 19 per chiudere nel migliore dei modi il 2025.

GERBALDO SAVIGLIANO 62 – GRANDA CUNEO MONDOVI’ 50

18-17, 21-14, 8-12, 15-7

Savigliano: Cordasco, Eandi, Carena, Giordano, Maero, Eula, Mellano, Giraudo, Cardone, Rivoira, Marchetti, Gianoglio. All.: Abrate