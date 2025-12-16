SCI / Marta Mattio e Edoardo Saracco, giovani in crescita e podi ritrovati a Pozza di Fassa e Valloire

Buone indicazioni per gli atleti della provincia di Cuneo arrivano dalla tappa trentina del Grand Prix Italia Dicoflor, andata in scena sulle piste di Pozza di Fassa.

In una giornata caratterizzata da gare combattute e da nomi di spicco dello sci alpino giovanile e senior, spicca anche la prova della verzuolese Marta Mattio, protagonista tra le Aspiranti.

Nel secondo Slalom FIS femminile, vinto dalla romana Francesca Carolli, Marta, portacolori del Sestriere, ha chiuso al 23° posto assoluto, conquistando però un significativo quarto posto nella classifica Aspiranti. Un risultato che conferma la crescita dell’atleta cuneese, capace di tenere testa a una concorrenza di alto livello in una gara tecnicamente impegnativa.

In campo maschile, soddisfazione anche per la Granda grazie al limonese Edoardo Saracco. Il carabiniere ha chiuso al secondo posto nello Slalom non valido per il Grand Prix Italia, alle spalle del tedesco Anton Tremmel. Un podio che segna il pieno riscatto di Saracco dopo la delusione di dicembre, quando era uscito nella seconda manche pur essendo in testa a metà gara.