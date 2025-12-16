Che successo la Festa di Natale della Scuola di Pallavolo di Liano Petrelli!

Domenica, il Palasport di Boves è diventato il centro del divertimento grazie alla Scuola di Pallavolo di Liano Petrelli.

È stata una vera e propria festa dello sport con 51 squadre di mini-atleti scatenate in campo. Per ben tre ore, i bambini si sono sfidati con passione, supportati da una marea di familiari e tifosi che hanno riempito l'accogliente Palasport per questo pomeriggio super speciale.

Uno Staff da Urlo e Tanti Tifosi Speciali

L'evento è stato l'occasione perfetta per presentare al completo la squadra dietro al progetto: l'efficientissimo staff composto da Sandra, Jacopo, Matteo, Lollo, Lorenzo, Matilde, Sara, Anna, Aurora, Massimo e Tobia, insieme agli allenatori delle squadre agonistiche con Francesco Lingua (U14F), Stefano Cavallera (U12F), Samanta Feula (U13M) e Marco Garro (U15).

Non sono mancati i saluti istituzionali: insieme al Consigliere del Comune di Boves, Massimo Borio, l'Assessore allo Sport del Comune di Cuneo, Valter Fantino, e l'Assessora alle Manifestazioni, Sara Tomatis, Alessandro Marino del Cuneo Volley, Massimiliano Cavallo de La Guida e Mauro Tomatis (Presidente CSI Cuneo).

Sorprese, Premi e Partner Amici

Durante la presentazione delle squadre, la sorpresa più bella: l'arrivo di Babbo Natale! Per tutti i partecipanti poi ci sono state premiazioni e tanto ottimo cioccolato Crea offerto da Botanica Assicurazioni, merendine offerte dal Big Store e Acqua San Bernardo.

Un ringraziamento speciale va a tutti i partner che sostengono la Mission della Scuola: il main sponsor Lab Travel Laboratorio Di Turismo (con Ezio, Marta e Giulia Barroero), Botanica Assicurazioni, Rossi Computer, Mc Donald’ s Cuneo, il Podio Sport, Cuneo Inox, Armando group, E-on Energia, Tipolitografia Europa, Farmacia Beato Angelo e new entry Acqua San Bernardo.

Le Parole di Liano: Impegno e Cultura Sportiva

Grande soddisfazione nelle parole di Liano Petrelli: "È stato un pomeriggio carico di emozioni positive e grande energia, che abbiamo avuto il piacere di condividere con tantissime famiglie sugli spalti. I nostri piccoli atleti hanno dato una lezione di sport affrontando dopo tanti allenamenti questa prima attesissima uscita con serietà encomiabile, rispetto assoluto delle regole e un notevole spirito di collaborazione e inclusione, dimostrando una impegno che ci ha riempie di orgoglio. Sono fortunato di condividere il progetto con persone appassionate e con solidi principi, e insieme stiamo vivendo una crescita notevole, sia sotto il profilo umano, tecnico e organizzativo. C’è sempre molto da fare con nuovi obiettivi ma la nostra priorità è chiara: costruire per i nostri ragazzi un percorso sportivo e umano fatto di Cultura Sportiva. La pallavolo, in questo senso, è lo strumento ideale per trasmettere valori educativi essenziali!"