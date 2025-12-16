Stasera la 10ª puntata di Time Out SuperLega: protagonista il centrale cuneese Lorenzo Codarin

La SuperLega torna protagonista con la decima puntata di Time Out SuperLega, appuntamento ormai fisso per gli appassionati di pallavolo italiana condotto da Cesare Mandrile e Luca Muzzioli. Una puntata ricca di contenuti, analisi e voci autorevoli, che accompagnerà il pubblico dentro l’attualità del massimo campionato, tra risultati, classifiche e grandi match.

Ospiti in studio per parlare del cammino della MA Acqua S.Bernardo Cuneo saranno Lorenzo Codarin, centrale della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, e Luca Tomatis, presidente del Codarin Fans Club, pronti a commentare il momento della stagione e le tematiche più calde del torneo.

In collegamento con Luca Muzzioli il centrale della Valsa Group Modena Pardo Mati, che racconterà il buon momento sportivo personale e della squadra allenata da Alberto Giuliani capace di battere Verona a domicilio.

Ampio spazio quindi ai big match: dalla vittoria di Modena su Verona per 3-1, con i contributi di Vlad Davyskiba e dello stesso Giuliani, fino alle voci dal fronte veronese con Francesco Sani e Fabio Soli. Riflettori accesi anche sulla combattutissima sfida Trento-Piacenza, terminata 3-2, raccontata attraverso le testimonianze di Alessandro Michieletto, Gabi Garcia, Mendez e Dante Boninfante.

Non mancherà l’analisi di Cisterna-Padova, chiusa sul 1-3, con l’intervento di Davide Gardini, così come un focus dedicato al Mondiale per Club, impreziosito dal contributo di Bryan Argylagos di Perugia direttamente dal Brasile.

Nel finale, di nuovo spazio allo studio con i tradizionali appuntamenti di “Up&Down” insieme a Massimo De Marzi e “Il Pagellone” con Luca Muzzioli.

Time Out SuperLega va in onda in diretta streaming alle ore 21 sulle home page di Targatocn.it, La Voce di Alba, Torino Oggi, Volleyball.it, portale per eccellenza della pallavolo italiana, e su tutte le pagine Facebook delle testate coinvolte, oltre che su DixTv.it.