VOLLEY / Battaglia al tie break tra Centallo e Busca: spettacolo e tensione in Serie D

Sabato 13 dicembre 2025 si è giocata la decima giornata del campionato regionale di serie D ed a Centallo è ospite la formazione del LCM 1933 BUSCA.

In un palazzetto quasi gremito, si è giocata una partita molto sentita da entrambe le formazioni, con il suo epilogo, in un tie break dal finale infuocato.

Le squadre partono subito fortissimo e giocano un primo set senza risparmio, con le padrone di casa, che, raggiunte a due punti dalla fine, subiscono due giocate delle ospiti e perdono con rammarico il parziale.

I tre set successivi sono simili nel loro sviluppo: il secondo viene vinto nettamente dal Centallo, il terzo dal Busca con il medesimo punteggio, e poi il quarto, nel quale Capitan Giordano e compagne si prendono la scena, lasciando alle avversarie le briciole, arrivando al set point con 14 punti di vantaggio.

Si arriva così alla lotteria del tie break, dove ogni punto è pesante e vale doppio e qui partono meglio le Buschesi, che riescono a portarsi a più cinque punti, vantaggio che le consentirà la vittoria finale.

La gara non ha sicuramente annoiato i presenti: l’aria nel palazzetto si poteva tagliare con il coltello, entrambe le squadre volevano fortemente la vittoria e questo giustifica, sebbene solo in parte, i momenti finali della competizione, chiusasi con un cartellino giallo alla Capitana del Centallo, un cartellino rosso all’allenatore del Busca, seguito da un provvedimento arbitrale analogo anche a coach MASSUCCO.

“Volevamo fare bene e ci siamo riusciti solo in parte, ma con la consapevolezza di aver giocato alla pari con la prima in classifica, senza sfigurare, anzi! Peccato per il finale della partita, sicuramente da censurare, ma la tensione già alta per tutto l’incontro, a causa dell’ultimo episodio, mi ha fatto saltare i nervi e dopo tre anni sono stato sanzionato con un rosso, sul quale non voglio discutere ”.

Prossima gara sabato 20 dicembre alle ore 17,00 a Mondovì contro il BAM MONDOVI’.

Palleggiatrici: FANTINI Jessica, PEANO Anna; Centrali: BOLLA Giulia, FERRERO Camilla, ROASIO Beatrice; Opposti: CASTELLINO Giorgia, ORSI Alice; Attaccanti: LAMBERTO Erica, CIRLA Chiara, GIORDANO Elisa (capitano); Liberi: ROMANO Sofia, MATTALIA Rachele.

I*Allenatore Franco MASSUCCO II* Allenatore Fabrizio MARCHISIO Dirigente Mario PAROLA