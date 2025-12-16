ARTI MARZIALI / Prestigioso traguardo per il Judo Buzzi e lo Yamato: Ghibaudo e Ambrosoli conquistano il 3° Dan

Oltre ai brillanti risultati ottenuti durante le partecipazioni ai vai tornei e trofei in giro per il Piemonte, recentemente i sodalizzi del Judo Buzzi di Robilante e dello Yamato di Boves hanno ottenuto un risultato oltremodo prestigioso.

Michele Ghibaudo del Judo Buzzi Unicem di Robilante e Daniele Ambrosoli dello Yamato di Boves hanno conseguito il grado di cintura nera terzo dan. Risultato ottenuto grazie al costante e rigoroso allenamento.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Maestro Leonardi Nicosia, cintura bianca e rossa VI Dan, dal presidente Paolo Torrassa di Robilante ed i dirigenti di Boves Christian Giordanengo, presidente e Daniele Piva, vice.

I judoka dell’Asd Judo Buzzi Unicem si allenano nella sede di Robilante presso il Centro Sociale ed a Borgo San Dalmazzo presso la Palestra Body Center.

I judoka dell'Asd Yamato Judo si allenano nella sede di Boves presso la palestra della Scuola Media Vassallo di Boves.