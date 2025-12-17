A Villar San Costanzo tutto pronto per “Prim de Genè bugia i pè”

Fervono i preparativi per “Prim de Genè bugia i pè” camminata e corsa non competitiva per beneficienza aperta a tutti. La manifestazione si terrà giovedì 1° gennaio tra le vie del paese e attraverso lo spettacolare parco dei Ciciu.

Scopo dell’iniziativa smaltire gli eccessi del cenone di Capodanno e raccogliere fondi da devolvere alle attività del Centro Estivo 2026. Il ritrovo sarà presso la Casa delle Idee di Villar in via IV Novembre n. 1. La partenza è prevista alle 14.30 il percorso è di 6,5 chilometri e la quota di iscrizione è di 3 euro.

Sarà possibile acquistare i pettorali alla partenza dalle ore 13.30 oppure pre iscrizione presso la Panetteria Bono Poetto in fraz. Morra e Alimentari Peano in Villar San Costanzo.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

Prima e dopo la manifestazione sarà possibile visitare il presepe meccanico realizzato all’interno della Cripta Benedettina della Chiesa San Pietro in Vincoli di Villar.