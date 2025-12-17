Agroalimentare di qualità, Bongioanni: "6,7 milioni per la promozione Ue dei prodotti piemontesi Dop, Igp, Doc e Docg"

La somma record di 6,7 milioni di euro, quasi 700mila in più del 2024. È quanto è stato stanziato dall’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni per la promozione in Italia e in Ue dei prodotti agroalimentari di qualità del Piemonte. Le risorse saranno messe a bando per sostenere i consorzi di tutela e le associazioni di produttori nelle azioni di promozione delle 13 Dop, 9 Igp, 41 vini Doc, 19 Docg e 4 bevande spiritose del Piemonte e delle associazioni di produttori del biologico, del Sistema Qualità Nazionale Zootecnica e di agricoltura integrata.

Spiega l’assessore Bongioanni: «Dall’ultima edizione del bando, lo scorso anno, sono intervenuti cambiamenti epocali nella promozione del nostro agroalimentare d’eccellenza e per la crescita della sua redditività. Abbiamo lanciato il brand “Piemonte Is – Eccellenza Piemonte” di cui potranno fregiarsi i prodotti agroalimentari di qualità certificata, e che accompagna tutte le azioni di promozione nazionale e internazionale dove è presente la Regione. La cucina italiana ha appena ottenuto il riconoscimento Unesco di Patrimonio mondiale dell’Umanità, e quella piemontese, con i suoi prodotti certificati a livello internazionale che da soli costituiscono un quarto del totale italiano, deve conquistare il posto che le spetta. Dazi e mutamenti economici, d’altra parte, ci incoraggiano a esplorare e approcciare con fiducia mercati sempre nuovi. Per la prima volta abbiamo lanciato una grande campagna nazionale di spot televisivi che racconta i nostri straordinari cibi e il loro grande potenziale turistico».

«Per questo - prosegue Bongioanni - ho voluto aumentare di quasi 700mila euro la dotazione del bando 2025 portandola a 6,7 milioni di euro. Grazie ad essa il Piemonte potrà essere presente in modo ancora più incisivo ai grandi eventi promozionali in Italia e nell’Unione Europea come Vinitaly, Fruit Logistica a Berlino e molti altri. Il Piemonte, come non mi stanco di ripetere, deve recuperare un gap di riconoscibilità che lo renda immediatamente percepibile e gli dia finalmente il posto che merita sui mercati e presso i pubblici italiani e internazionali».

Il bando resterà aperto fino al 12 marzo 2026. Il contributo concedibile va dai 50mila ai 500mila euro e finanzia fino al 70% della spesa ammessa. L’intervento sostiene i consorzi di tutela e le associazioni di produttori piemontesi nella realizzazione, in Italia e nei Paesi Ue, di attività di informazione e promozione a favore dei nostri prodotti di qualità vitivinicoli e agroalimentari: partecipazione a manifestazioni fieristiche (come Fruit Logistica di Berlino o Fruit attraction di Madrid per la promozione della frutta di qualità; Wine Paris, Vinitaly di Verona, Prowein di Dusseldorf per la promozione dei vini di qualità, Salone dei Gusto di Torino, grandi fiere nazionali quali quella del Tartufo di Alba o quella del Bue grasso di Carrù e molte altre); realizzazione di presentazioni e degustazioni, campagne pubblicitarie, spot radio, tv e web, siti internet, organizzazione di iniziative promozionali ad hoc, educational per stampa specializzata.