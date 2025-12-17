Bando Stars della Fondazione CRC: sono quindici i progetti finanziati, cinque parlano di turismo e ambiente

Da sinistra Mauro Gola e Roberto Giordana, presidente e direttore della Fondazione CRC

Bellezza, Creatività, Cura, Futuro, Partecipazione: erano queste le cinque stelle conditio sine qua non per provare ad ottenere un importante contributo, pari a 500mila euro, grazie al Bando STARS della Fondazione CRC, lanciato in occasione dell'evento di presentazione del Piano pluriennale, lo scorso 31 gennaio.

Sono passati 11 mesi dal lancio: il CdA della Fondazione CRC ha, in questo tempo, selezionato i 15 progetti che vengono sostenuti, con un contributo complessivo di 7,25 milioni di euro.

Alla luce della qualità dei progetti presentati, il CdA ha scelto di ampliare i contributi, aggiungendo ai 10 progetti previsti inizialmente dal bando, ciascuno dei quali riceverà un contributo di 500 mila euro, ulteriori 5 iniziative, a ognuna delle quali sarà destinato un contributo di 450 mila euro.

Qui di seguito l’elenco dei contributi deliberati:

- Associazione Ecomuseo Rocche Roero per Roero Bike Destination (500.000 euro);

- Casa do menor Italia ets per il Monastero di San Biagio tra cura, bellezza e inclusione (500.000 euro);

- Comune di Alba per Parco dei Talenti (500.000 euro);

- Comune di Barolo per restyling WIMU – celebrare la cultura del vino: un atto d’amore tra uomo e natura (500.000 euro);

- Comune di Borgo San Dalmazzo per Progetto strategico “Cittadella a protezione del territorio delle Alpi Marittime" presso la ex Caserma “Mario Fiore” (500.000 euro);

- Comune di Bra per Un polo museale valorizzato per una cultura accessibile e inclusiva (500.000 euro);

- Comune di Dronero per Lab.913 - Stazione di comunità (500.000 euro);

- Comune di Mondovì per La nuova città dell’arte. Una rivoluzione umana e urbana per Mondovì e tutto il territorio (500.000 euro);

- Comune di Niella Belbo per Museo Cabalun (500.000 euro);

- Unione Montana Delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Val Bormida di Ceva per Ciclovia del Tanaro: dalle langhe al mare (500.000 euro);

- Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo per CRAS 2.0 (450 mila euro);

- Comune di Chiusa di Pesio per Mountain Center (450 mila euro);

- Comune di Cissone per Riqualificazione urbana e paesaggistica e start-up all’impiego giovanile nella Langa Vinatera (450 mila euro);

- Comune di Saluzzo per WOODVISO: giovani e cura del territorio nelle terre del Monviso (450 mila euro);

- Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese per LYRA (450 mila euro).

“La risposta che il territorio provinciale ha dato al bando STARS, sia per il numero dei progetti candidati sia per l’elevata qualità delle proposte, ha indotto il CdA ad ampliare notevolmente il budget inizialmente previsto e incrementare del 50% il numero delle iniziative sostenute” commenta Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC. “L’obiettivo è promuovere interventi capaci di incidere significativamente sullo sviluppo futuro delle nostre comunità. Con questa delibera, i 15 progetti selezionati possono dare avvio alla fase operativa, la cui conclusione è prevista per la fine del 2027”.

Dei 15 progetti selezionati, 5 iniziative operano nell’ambito del turismo e dell’ambiente, altrettante dello sviluppo locale e dei giovani, 4 in ambito culturale e 1 in ambito sociale e salute.

Gli enti promotori sono per la grande maggioranza enti pubblici (12), a cui si aggiungono 2 ETS e un’associazione.



