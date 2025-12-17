Bonus bebè a Castellar, premiata la famiglia Radosta

Fa Gaetano di primo nome, Salvatore di secondo. Mercoledì 10 dicembre è stato ricevuto nel Palazzo civico di via Macallè dal sindaco Franco Demaria e dal prosindaco di Castellar Eros Demarchi che gli hanno consegnato il "Bonus bebè 2025".

È nato il 24 luglio da mamma Margherita Sorrentino e da papà Paolo Radosta (che è anche sindaco di Brondello). La coppia ha ricevuto l'assegno di mille euro, come previsto dagli indirizzi forniti dal Municipio di Castellar per l'utilizzo dei fondi della fusione con il Comune di Saluzzo, avvenuta nel 2019.

"Si tratta di un aiuto economico - dice Demarchi - voluto e pensato proprio per le giovani coppie di Castellar, che scelgono il nostro piccolo borgo per stabilirsi. E, come si dice, per mettere su famiglia, per crescere. Ogni anno siamo contenti di poter continuare a elargire questo denaro e lo facciamo, per tradizione, in questo periodo così è anche un regalo di Natale. Papà Paolo è sindaco del vicino paese di Brondello e quindi conosce bene la realtà dei Comuni piccolissimi. Se Castellar non avesse portato avanti la fusione con Saluzzo, queste risorse non sarebbero mai state a disposizione della comunità: i soldi arrivati sono stati impiegati per infrastrutture, manutenzione, ma anche per il sociale con animazioni, corsi e per le famiglie come questo bonus. I nuovi nati a Castellar sono stati due nel 2019, uno nel 2020, due nel 2021, tre nel 2022, uno nel 2023, nessuno nel 2024".