Ceva, a fine gennaio il Principe Alberto di Monaco in visita alla città

Il principe Alberto II di Monaco sarà in visita alla Città di Ceva a fine gennaio.

Ne dà notizia l’Amministrazione comunale cebana, pronta ad organizzare l’evento che vedrà protagonista il sovrano monegasco. Alberto, 67 anni, in carica dal 2005 a seguito della scomparsa del padre Ranieri III, il più longevo sovrano del principato, aveva incontrato il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli nello scorso mese di ottobre, quando il primo cittadino cebano aveva partecipato in qualità di ospite ad un evento in occasione del decennale di attività dell’Associazione Siti Storici Grimaldi, proprio a Monaco.

Il sodalizio – di cui il principe Alberto è presidente onorario - unisce in una rete le rappresentanze degli antichi feudi legati in passato ai Grimaldi, promuovendo turismo culturale attraverso un circuito internazionale.

Nel 1390 Gherardo, secondogenito del marchese Oddo di Ceva, fu aggregato alla consorteria di famiglie nobili Grimaldi: tutti i discendenti da allora aggiunsero questo cognome al proprio. Con Cristoforo Ceva Grimaldi la famiglia si radicò al sud Italia; della nobiltà napoletana venne a far parte Giovan Francesco Ceva Grimaldi, nominato primo marchese di Pietracatella da Filippo III nel 1606.

Una suggestiva storia che si perde nella notte dei tempi, un legame che oggi si rinsalda: “La visita a Ceva di un principe regnante – afferma il sindaco Fabio Mottinelli – è motivo di grande onore per la città. La presenza di Alberto di Monaco rappresenta un momento di profondo valore istituzionale che rafforza i legami storici e culturali che legano il nostro territorio al Principato di Monaco. Ritengo inoltre che per il nostro territorio sarà un momento di confronto importante, in una fase storica in cui si discute di sinergie internazionali tra gli attori di un’area geografica che dal sud del Piemonte si espande verso il Ponente Ligure, la Costa Azzurra ed il Principato, area in cui Ceva assume una posizione strategica. A nome dell’Amministrazione comunale e dei cittadini, ringraziando l’Associazione Siti Storici Grimaldi che ha favorito questo incontro, esprimo gratitudine per questa attenzione verso la nostra città, che vivrà una giornata di grande prestigio”.