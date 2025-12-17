Il Natale super solidale della Vicaria delle Langhe: raccolti oltre 7.600 euro

Un Natale costruito su due direzioni complementari, entrambe fondate sulla concretezza dei gesti e sulla trasparenza dei risultati. È il bilancio delle iniziative solidali promosse dalla Caritas Vicaria della Langa, che nel periodo natalizio ha affiancato il sostegno alle fragilità del territorio a un’azione di solidarietà rivolta all’esterno, con numeri che restituiscono il senso di una rete ampia e partecipata.

Il primo fronte è quello della solidarietà “ad intra”, rivolta al territorio albese e ai progetti di accoglienza e reinserimento dei Frati Minori Piemonte Onlus, in particolare ai Progetti di Fra Mauro, finalizzati ad accompagnare giovani e famiglie in percorsi di autonomia abitativa e lavorativa. Attraverso le bancarelle solidali attivate in numerose parrocchie della Vicaria e al Castello di Grinzane Cavour, sono stati distribuiti 353 tra panettoni e pandori, con un’entrata complessiva di 6.733 euro, interamente devoluta ai Frati Minori Onlus.

Le bancarelle hanno coinvolto una parte significativa del territorio della Vicaria, da Albaretto della Torre a Serralunga d’Alba, passando per Grinzane Cavour, La Morra, Diano d’Alba, Roddi, Lequio Berria, Benevello, Arguello e Cerretto Langhe, a conferma di una mobilitazione diffusa che ha visto parrocchie e volontari lavorare insieme per un obiettivo comune. Un impegno capillare che ha trasformato un gesto semplice, come l’acquisto di un dolce natalizio, in un contributo concreto a progetti di inclusione.

Accanto a questo, la solidarietà “ad extra”, con lo sguardo rivolto oltre i confini locali. Sabato 6 dicembre 2025, al Salone polifunzionale di La Morra, la compagnia “Il Nostro Teatro di Sinio APS” ha portato in scena la commedia N’EUv ’d doi ross, con una serata interamente dedicata alla raccolta fondi Caritas a favore di Gaza. Tra incasso della serata e offerte raccolte, sono stati donati 950 euro, consegnati secondo le modalità indicate dalla Caritas e destinati ai canali ufficiali di aiuto umanitario.

Un risultato reso possibile grazie alla disponibilità totale della compagnia teatrale, che si è messa a servizio dell’iniziativa in ogni suo aspetto, e al Comune di La Morra, che ha concesso i locali e sostenuto l’organizzazione, insieme ai collaboratori tecnici e ai volontari che hanno reso possibile la serata.

Due iniziative diverse per forma e destinatari, ma unite da un filo comune: la capacità di trasformare occasioni comunitarie in risposte concrete. “Il valore di questi numeri non è solo economico”, sottolineano dalla Vicaria, “ma racconta una comunità che sceglie di esserci, sia quando guarda dentro il proprio territorio, sia quando apre lo sguardo verso situazioni di sofferenza più lontane”.