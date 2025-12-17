Moretta, siglato accordo storico tra Inalpi S.p.a. e Tetra Pak: 15 milioni per innovare la filiera del latte [VIDEO]

L'azienda di Moretta ammoderna la torre di polverizzazione per produrre proteine nobili e conquistare il mercato europeo

Una data storica per i vertici dell’azienda morettese leader nella produzione di latte e derivati, l’Inalpi S.p.a. di Moretta, che nella serata di lunedì 15 dicembre ha siglato con Tetra Pak l’accordo per l’ammodernamento della prima torre di polverizzazione realizzata nel 2009.

Un notevole passo in avanti per la già affermata realtà che si unisce a un altro colosso del settore alimentare e delle bevande che, a livello globale, conta oltre 24 mila dipendenti e produce quasi 200 miliardi di packaging di cartone per il confezionamento degli alimenti.

Tale sottoscrizione, avvenuta nella sala conferenza del ristorante locale Villa Salina, attesta per l’azienda morettese una fase importante, finalizzata a condurre insieme a Tetra Pak tanti progetti di alta qualità puntando anche al mercato estero.

La storica torre sarà quindi in grado di polverizzare le proteine nobili del latte per la produzione di MPC85 (Milk Protein Concentrate), MPI (Milk Protein Isolate), MCC (Milk Casein Concentrate) e MCI (Milk Casein Isolate), concentrati ottenuti dal latte con un contenuto proteico che varia dall’85% a oltre il 90%. Ingredienti preziosi utilizzati nella produzione alimentare per aggiungere funzionalità e ricchezza, soprattutto nei prodotti specifici per sportivi, in quelli per l’infanzia e in quelli dietetici, e, più in generale nelle gamme alto proteiche dell’alimentazione.

Il processo porterà notevoli innovazioni in Europa e nel mondo, puntando a riconfermare per il 2026 i ricavi di 300 milioni di euro del 2025 in termini di fatturato. A livello occupazionale si darà ulteriore risalto alle forze interne delegate all’espansione di un sistema che permetterà di rendere il Made in Italy sempre più competitivo nel settore alimentare avanzato, sviluppando una parte di portfolio rivolto al settore della nutrizione proteica.

La produzione di MPC85, MPI e MCC ed MCI avverrà dunque all’interno della torre di polverizzazione, nella quale, dopo aver scremato il latte e destinato la parte grassa alla produzione di burro, grazie ad un sistema di filtri a membrana sarà possibile separare la parte proteica del latte dai restanti solidi (principalmente lattosio) e inviarla alla polverizzazione.

Con la realizzazione di questo progetto, Inalpi S.p.a. ambisce a diventare player europeo di riferimento per gli ingredienti lattiero-caseari di alta qualità.

“Da oggi entriamo in un nuovo settore sulle proteine funzionali con un progetto pianificato nel tempo, che vedrà i primi risultati già dal prossimo anno - ha commentato il presidente Inalpi Ambrogio Invernizzi -. Si tratta di una conversione della torre più piccola e più antica, realizzata 16 anni fa, utilizzata come primo esperimento di questo nuovo processo lavorativo. Le proteine MPC85, MPI, MCC e MCI saranno dedicate specialmente ai prodotti alimentari sportivi, medicali, farmaceutici e dell’infanzia. Questa operazione coprirà un investimento globale di 15 milioni di euro (di cui 9 milioni stanziati da Tetra Pak), inclusi i vari servizi di energia apportati al fabbricato”.

Inoltre, sono già in corso le sperimentazioni per la realizzazione di nuovi prodotti alimentari, in collaborazione con i principali ospedali di riferimento del territorio.

“Una è già partita da tre anni con il Sant’Anna di Torino, l’altra con il San Luigi di Orbassano per gli oncologici e i nefrologici. Quella con il Sant’Anna riguarda il diabete gestazionale e la relativa ricerca porterà alla realizzazione di un prodotto alimentare a scopi sanitari, chiedendo l’approvazione al Ministero della Sanità – ha ancora puntualizzato Invernizzi-. Con l’istituto sportivo di Torino abbiamo inoltre sottoscritto un accordo di ricerca sia per una bevanda isotonica basata sui sali del latte e sia per una barretta proteica”.

Invernizzi ha ancora annunciato nuovi scenari aziendali: “Abbiamo in mente una riorganizzazione, con la creazione di società dedicate: una sulle proteine e sulla nutrizione, e una sul consumo con personalità importanti nei vari consigli di amministrazione”.

Paolo Maggi, managing director e presidente Tetra Pak, ha ribadito infine che l’unione fra due aziende sta portando concreti benefici: “Un binomio iniziato tantissimi anni fa, sono ormai dei decenni che Tetra Pak collabora con Inalpi e questo nuovo progetto va a rafforzare un connubio già virtuoso. Si dà un ulteriore valore al latte e il nuovo progetto deve essere supportato al meglio. Inalpi ci ha insegnato nel tempo che bisogna modernizzare gli standard e il settore proteico non arricchirà solo il campo lattiero-caseario, ma anche il medicale e lo sportivo”.

