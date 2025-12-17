Nuova legge montagna, la Regione: "Il Piemonte meno penalizzato, tutelati i territori e rafforzato il peso sul Fosmit"

Sulla base dello schema di decreto trasmesso dal Governo per la nuova classificazione dei Comuni montani, la Regione Piemonte ha portato avanti un intenso lavoro di analisi tecnica e istituzionale per contenere l’impatto della riforma sui territori alpini e appenninici piemontesi, tutelando l’accesso alle risorse nazionali e la coerenza con le politiche regionali per la montagna.

Con la commissione della Politiche per la Montagna, che si è svolta oggi, il Piemonte, insieme ad altre regioni, ha chiesto un rinvio della trattazione, al fine di meglio approfondire una tematica così complessa. A supporto della richiesta, la mancanza di tempi adeguati per la condivisione dei nuovi criteri di montanità che la legge introduce.

Il nuovo impianto normativo nazionale della Legge 131/2025, che introduce criteri più stringenti di carattere morfologico e territoriale, determina una revisione complessiva dell’elenco dei Comuni montani a livello italiano. In questo contesto, il Piemonte risulta meno penalizzato rispetto alla media nazionale, con una riduzione pari a circa la metà dell’impatto percentuale registrato in altre Regioni, dove le perdite si aggirano intorno al 30 percento complessivo in confronto al nostro dato del 16 percento.

Dal punto di vista finanziario, la minore penalizzazione rispetto al quadro nazionale comporta per il Piemonte una quota percentuale più favorevole nella ripartizione del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) rispetto allo storico. Un elemento centrale che consente alla Regione di continuare a sostenere politiche strutturate per servizi, infrastrutture, sicurezza del territorio e sviluppo delle comunità montane.

«Abbiamo affrontato questa fase con senso di responsabilità e con un obiettivo chiaro: difendere il più possibile i nostri territori montani – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo –. In un quadro nazionale complesso, il Piemonte è riuscito a contenere l’impatto della riclassificazione, limitando le esclusioni e garantendo una posizione più solida nella ripartizione delle risorse statali. È il risultato di un lavoro tecnico e politico serio, che non si è mai sottratto al confronto».

La Regione è già impegnata sulla seconda fase attuativa della riforma, con la definizione dell’ulteriore elenco che, applicando alla classificazione in corso di approvazione anche criteri socio-economici, definirà l’insieme dei Comuni sui quali ricadranno le agevolazioni statali (crediti d’imposta, sgravi contributivi, bonus natalità). Su questo passaggio, il Piemonte ha già annunciato un presidio attento e continuo.

«Vigileremo affinché i parametri utilizzati tengano conto non solo degli aspetti geografici, ma anche delle reali fragilità dei territori: spopolamento, accesso ai servizi, condizioni socioeconomiche – prosegue l'assessore Gallo –. La montagna non può essere letta solo sulla base delle quote: servono criteri giusti, che non penalizzino chi vive e presidia quotidianamente le Terre Alte».