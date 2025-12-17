Proseguono le attività di Ready! STEM! GO! Al Rondò dei Talenti e negli Istituti Comprensivi del Cuneese

Il progetto “Ready! STEM! GO!”, l’iniziativa dedicata alla promozione delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) nelle scuole secondarie di primo grado delle province di Cuneo, Torino e Asti prosegue le sue attività con una forte centratura sul territorio cuneese.

Il progetto, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale tramite il Bando Polaris ha come obiettivo primario il potenziamento dell'orientamento di studentesse e studenti verso studi e carriere scientifiche e tecnologiche. Tale scopo viene perseguito tramite l'uso di metodologie all'avanguardia e l'organizzazione di attività pratiche ed esperienziali.

La Provincia di Cuneo si conferma un territorio all'avanguardia nell'ambito dell'innovazione educativa, risultando fortemente coinvolta nello svolgimento delle attività del progetto d'avanguardia Ready! STEM! GO!. La partecipazione attiva del territorio cuneese è garantita dalla presenza di due importanti realtà locali all'interno del partenariato di progetto: la Cooperativa Emmanuele e PLIN – Project for Learning Innovation, entrambe istituzioni di riferimento per il loro impegno nel sociale e nell'educazione.

Un elemento chiave di questo coinvolgimento è la capillare diffusione delle attività negli istituti scolastici. Il progetto interessa, infatti, ben sei istituti comprensivi della provincia. Nello specifico, due sono situati all'interno del comune di Cuneo, e altri quattro istituti si trovano a Carrù, Robilante, Borso San Dalmazzo e Sommariva Bosco. Questa estesa rete di collaborazione sottolinea l'importanza strategica che la provincia riveste per la riuscita e l'impatto del progetto.

L'Esperienza Educativa: Dalle Classi ai Laboratori

Attualmente, all’interno di questi istituti, sono in pieno svolgimento le innovative esperienze Go! Classroom. Durante l'orario scolastico, ragazze e ragazzi stanno sperimentando un approccio didattico basato sull'apprendimento attivo e concreto. Le attività spaziano da un'approfondita riflessione sulla sostenibilità ambientale attraverso il calcolo dell'impronta di carbonio, a stimolanti sessioni di robotica che prevedono la programmazione con i kit Lego Spikes. Un elemento distintivo è, inoltre, il percorso di orientamento narrativo che si concretizza in un'intervista orientativa, trasformata poi in uno storyboard per la creazione di un podcast, offrendo agli studenti una piattaforma unica per la narrazione di sé e delle loro aspirazioni.

Le attività proseguono nel pomeriggio con i Go! Labs, momenti di approfondimento ospitati sempre all'interno degli istituti comprensivi. Questi laboratori sono dedicati all'esplorazione di tematiche di fondamentale importanza per la crescita personale e professionale, come il futuro delle professioni, il coding, i principi della sostenibilità e lo sviluppo dell'autoconsapevolezza lavorativa. L'obiettivo è potenziare competenze trasversali (soft skills) decisive per la crescita in ottica STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), tra cui il creative thinking, la collaborazione, il critical thinking e la comunicazione.

Il Rondò dei Talenti: Polo di Innovazione

Il Rondò dei Talenti si configura come un luogo di primaria importanza per lo sviluppo e la realizzazione delle attività del progetto Ready! STEM! GO!, fungendo da vero e proprio polo d'innovazione gestito da PLIN. È in questa sede che prendono forma le esperienze Go! Talents, dove l’intramontabile fascino dei robot si traduce in apprendimento concreto e attuale.

Il cuore tecnologico di questo centro è l'e.DO Learning Center, un'aula dedicata che ospita cinque innovativi bracci robotici studiati e progettati da COMAU. Questi strumenti offrono esperienze didattiche interattive e divertenti, fungendo da porta d'accesso privilegiata al mondo STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Il laboratorio offre una vasta gamma di attività che spaziano dalla robotica, al disegno delle funzioni, dalla logistica alla programmazione con Python.

Gli operatori e i partner progettuali hanno registrato un forte entusiasmo e un notevole investimento da parte delle ragazze e dei ragazzi cuneesi, nonché una palpabile soddisfazione per le attività svolte. Questo riscontro positivo conferma che le progettualità centrate sul futuro, sullo sviluppo di competenze chiave e sull'autoconsapevolezza vengono percepite come estremamente preziose e utili dai giovani coinvolti.

A supporto dell'intero percorso formativo, il progetto si avvale di una piattaforma digitale dedicata, che ospita ulteriori attività interattive. Attraverso questa piattaforma, i partecipanti lavorano per ottenere un passaporto digitale personalizzato chiamato STEM PASS, un registro dinamico in cui ogni studente documenta in modo tracciabile le attività completate, le competenze acquisite e i traguardi raggiunti lungo il cammino.

Il progetto Ready! STEM! GO! non si limita agli studenti: le sue attività sono concepite per coinvolgere attivamente anche docenti e genitori attraverso specifiche iniziative di formazione e sensibilizzazione. La realizzazione del progetto, che si estende anche alle province di Torino e Asti, proseguirà con il suo ricco calendario di eventi e laboratori fino al giugno del 2026.

Maggiori informazioni sul progetto Ready! STEM! GO! Si trovano sul sito www.readystemgo.it.

Il progetto ha anche una pagina Instagram dedicata raggiungibile al link www.instagram.com/ready__stem__go/

Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta. Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come NEET, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell’automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell’economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità. L’obiettivo è sperimentare progetti di formazione e inclusione digitale e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali.

Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it.