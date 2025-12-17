Un Natale per la natura: Langa Silvatica lancia la campagna per salvare i boschi delle Langhe

Langa Silvatica – I Want to be Tree ODV è un'associazione di volontariato nata con l'obiettivo di tutelare, custodire e valorizzare il patrimonio naturale delle Langhe e dell'Alta Langa, territori conosciuti in tutto il mondo per la loro bellezza paesaggistica ma anche estremamente fragili dal punto di vista ambientale. L'associazione si concentra in particolare sulla protezione dei boschi e delle aree incolte di elevato valore ecologico, come prati stabili, zone umide, sorgenti e aree marginali, spesso trascurate ma fondamentali per l'equilibrio dell'ecosistema.

Alla base del progetto vi è la convinzione che i boschi non siano semplicemente uno sfondo naturale del paesaggio collinare, ma un elemento vitale per la biodiversità, la regolazione climatica, la qualità dell'aria e dell'acqua e la stabilità del suolo. In un contesto come quello delle Langhe, fortemente segnato dall'attività agricola e vitivinicola, le aree boschive rappresentano un prezioso contrappeso naturale, capace di garantire resilienza ambientale e continuità ecologica. Langa Silvatica nasce proprio per contrastare la progressiva riduzione di questi spazi, spesso minacciati dalle logiche di sfruttamento e dalle pressioni economiche.

L'associazione opera per sottrarre i boschi alle dinamiche speculative, preservandoli nel tempo come beni comuni e restituendoli alla collettività. Accanto alle attività di tutela diretta, Langa Silvatica promuove iniziative di divulgazione, passeggiate naturalistiche e momenti di incontro volti a sensibilizzare cittadini e visitatori sull'importanza della natura spontanea, favorendo una nuova consapevolezza del rapporto tra uomo e ambiente. In questo senso, il bosco diventa non solo uno spazio da proteggere, ma anche un luogo di educazione, riflessione e benessere.

All'interno di questo percorso di impegno ambientale si inserisce l'iniziativa "Il Natale bussa alle nostre porte", la campagna solidale proposta da Langa Silvatica per il Natale 2025. Un progetto che invita a riscoprire il significato più autentico delle festività, trasformando il gesto del dono in un atto di responsabilità e attenzione verso il territorio.

Il Natale è tradizionalmente il momento dell'albero addobbato, simbolo di festa e condivisione. Langa Silvatica sceglie di partire proprio da questa immagine per lanciare un messaggio più profondo: prendersi cura degli alberi e dei boschi che rendono unico il paesaggio, contribuendo in modo concreto alla loro salvaguardia. Attraverso un contributo libero, chi aderisce alla campagna sostiene direttamente le attività dell'associazione e i progetti di tutela ambientale portati avanti sul territorio.

A rendere l'iniziativa ancora più significativa è la possibilità di trasformare il contributo in un regalo simbolico, grazie a un attestato personalizzato che può essere dedicato a una persona cara. Un dono che va oltre l'oggetto materiale e che racconta una scelta di valore: investire nel futuro dell'ambiente, nella protezione dei boschi e nella qualità della vita delle comunità locali.

La campagna natalizia non rappresenta un'iniziativa isolata, ma si inserisce in una visione più ampia che Langa Silvatica porta avanti durante tutto l'anno: difendere il patrimonio naturale delle Langhe come parte integrante della loro identità culturale, promuovendo una relazione equilibrata tra attività umane, paesaggio e natura. Un invito, rivolto a cittadini, visitatori e sostenitori, a sentirsi parte attiva di un progetto collettivo che guarda al lungo periodo e alle generazioni future.