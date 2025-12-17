Valdieri si aggiudica il contributo di 40 mila euro dalla Fondazione CRC: "Segnale concreto di attenzione verso le comunità montane e i piccoli centri"

Il Comune di Valdieri ha ottenuto un contributo di 40.000 € dalla Fondazione CRC, deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2025, a valere sul bando “Spazi Belli 2025”, promosso dalla Fondazione stessa con l’obiettivo di favorire la qualità degli spazi sociali, sportivi e di aggregazione sul territorio della provincia di Cuneo.

Il finanziamento sarà destinato alla riqualificazione della palestra comunale di Valdieri quale punto di incontro, spazio ricreativo e sportivo, con l’intento di migliorare la fruibilità, la sicurezza e il benessere dei cittadini e delle comunità locali.

L’intervento prevede azioni specifiche per rendere gli spazi più funzionali e accoglienti per residenti e visitatori, aumentando il senso di appartenenza e favorendo l’aggregazione nelle diverse fasce d’età.

«Siamo molto soddisfatti per aver ottenuto questo contributo dalla Fondazione CRC – dichiara il sindaco di Valdieri – perché ci consentirà di riqualificare uno spazio importante per la vita collettiva del nostro paese, valorizzandolo non solo per l’utilizzo quotidiano, ma anche come luogo di socializzazione, sport e attività comuni. Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso le comunità montane e i piccoli centri, che spesso hanno difficoltà ad accedere a risorse di questo tipo».

La misura Spazi Belli si inserisce nel più ampio programma di attività della Fondazione CRC, che sostiene progetti volti a migliorare la qualità della vita nelle comunità della provincia di Cuneo attraverso interventi su spazi dedicati allo sport, alla socialità e alla cura delle persone.

Con questo contributo, il Comune di Valdieri potrà quindi dare avvio a lavori che renderanno la palestra Comunale ancora più inclusiva, gradevole ed utile per attività culturali, sportive e ricreative, rafforzando il ruolo di Valdieri come centro di riferimento per i suoi abitanti e per il turismo locale.