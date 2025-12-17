Verzuolo: la storia della Cartiera Burgo torna a vivere sul grande schermo

Un tuffo nel passato per riscoprire le radici industriali del territorio: giovedì 18 dicembre, alle 21 la storia della Cartiera Burgo rivivrà sul grande schermo grazie a un’iniziativa culturale di straordinario valore.
All’interno della Sala Mensa dello stabilimento, (con ingresso da via Roma) verranno proiettati documentari inediti risalenti agli anni ’30, offrendo al pubblico un’occasione unica per osservare da vicino la vita e il lavoro nella storica cartiera.
L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la Giunta comunale, l’attuale proprietà della cartiera Smurfit Westrock e lo storico locale Riccardo Giulio Baldi, che ha contribuito a valorizzare questo prezioso materiale d’archivio. Non si tratta solo di un omaggio alla storia industriale, ma di un riconoscimento all’identità stessa di Verzuolo, cresciuta intorno al battito della sua cartiera.
Per la prima volta dal secondo dopoguerra, si potranno visionare due preziosi documentari che raccontano l’eccellenza produttiva e il tessuto sociale della zona tra le due guerre. La serata proporrà due momenti chiave: il lavoro in cartiera nel 1928, una rara testimonianza visiva delle tecniche e dei ritmi lavorativi dell’epoca.
Il 25° anniversario della fondazione, con immagini delle celebrazioni ufficiali avvenute il 22 giugno 1930.
L’appuntamento è fissato per giovedì 18 dicembre alle 21 nella Sala Mensa della Cartiera Burgo, in Via Roma.
L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, fino a esaurimento dei posti disponibili.