Incontro in Regione per il progetto di recupero dell’ex Convitto in via Roma a Dronero

Sfide, progetti e futuro della città. È stata una giornata davvero importante quella di ieri, martedì 16 dicembre, per l’amministrazione comunale di Dronero, accolta a Torino all’interno del Grattacielo della Regione Piemonte dal presidente Alberto Cirio e dall’assessore Marco Gallo.



A presenziare il sindaco Mauro Astesano, insieme all'assessore alle attività produttive e al commercio Marica Bima ed all'assessore alle politiche sociali Miriana Aimar. Con loro anche Massimo Damiano manager del Distretto del Commercio, già accolto recentemente in Regione insieme all’assessore Bima.







La giornata ha visto, in modo particolare, la presentazione da parte dell’amministrazione comunale di Dronero dell’importate progetto di recupero dell’ex Convitto in via Roma.



“Si tratta di un progetto molto ambizioso - spiega il sindaco Astesano - che come amministrazione ci stiamo impegnando al meglio affinché diventi realtà. La nostra idea non è soltanto quella di recuperare la struttura e trasferire qui la biblioteca, ora ubicata al piano terra del Museo Mallé, ma trasformare l’ex Convitto in un vero e proprio polo culturale. Qui, quindi, oltre alla biblioteca pensiamo a spazi, sale per attività di vario tipo e progettualità in sinergia anche con altre realtà del territorio, per esempio proprio con il Museo Mallé. Ci immaginiamo uno luogo d’incontro per i giovani, ma anche di scambio, arricchimento e crescita fra generazioni: vista la vicinanza con la casa di riposo, pensiamo per esempio anche ad attività tra bambini ed anziani. Proprio qui, vorremmo poi spostare l’archivio storico del Comune, un bene prezioso a disposizione di tutti, nonché creare una piccola Foresteria per accogliere studenti o quanti verranno a Dronero, pensiamo per esempio per il Ponte del Dialogo. Immaginiamo l’ex Convitto diventare il cuore di luogo di incontro, partecipazione ed integrazione: un luogo di comunità!”.



Molta attenzione è rivolta inoltre al settore della scuola con molti progetti dedicati, fra cui ad esempio l’abbattimento delle barriere architettoniche. “Il confronto con gli amministratori locali è sempre prezioso” sottolineano dalla Regione.



L’amministrazione comunale di Dronero guarda all’incontro avvenuto ieri in Regione con fiducia e grande soddisfazione.