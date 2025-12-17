Rifreddo: consegnata la Costituzione ai diciottenni

Serata dedicata ai giovani quella che martedì 15 dicembre ha organizzato il sindaco rifreddese Elia Giordanino ed alcuni membri del Consiglio comunale. La stessa si è tenuta presso il Laboratorio del paesaggio montano ed ha visto Il primo cittadino consegnare una copia della Costituzione italiana ai 18enni del paese.

Oltre alla consegna del libretto con le norme fondamentali della nostra convivenza civile, la serata è stata anche l’occasione per presentare ai ragazzi rifreddesi le associazioni del paese e del territorio. Un momento che si è protratto per circa un’ora e mezza e che ha molto interessato i giovani. Giovani che poi, a loro volta, si sono presentati al folto pubblico presente rendendo così la serata interattiva.

“Sono ormai parecchi – spiega il sindaco Elia Giordanino – i comuni che regalano una copia della Costituzione i 18enni. Un’iniziativa che trovo molto interessante perché, senza alcun costo, permette ai giovani di entrare in contatto con l’istituzione a loro più vicina: il Comune ed allo stesso tempo di riflettere su un testo giuridico che seppur abbia ormai quasi 80 anni conserva un’indubbia valenza progettuale rispetto al modello di società da perseguire”.

Non sono mancate, ovviamente, le foto di rito ed alla fine un bel momento conviviale con una fetta di panettone, offerti dall’associazione ADMO, e la possibilità di scambiarsi gli auguri.

“Grazie alle autorità, al Maresciallo della stazione dei carabinieri di Revello, Patrizio Sau, al consigliere della Provincia di Cuneo Silvano Dovetta, alla rappresentante del consiglio di amministrazione del Consorzio Monviso Solidale Claudia Abburá e alle numerose Associazioni presenti - riporta il sindaco - per la loro costante presenza ai nostri eventi e per l’impegno e la costanza nelle loro attività quotidiane. Come più volte ribadito anche ai giovani diciottenni, al compimento della maggiore età è tempo di iniziare a dedicare del proprio tempo agli altri e il volontariato, nelle sue più svariate sfaccettature, rappresenta il modo più semplice e gratificante per farlo, dato che la nostra società si basa per una buona parte sui volontari e sulla loro opera straordinaria di attività gratuita verso gli altri”.