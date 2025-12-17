I giocatori del Cuneo Volley tra i bambini della Pediatria di Cuneo

La formazione al completo del Cuneo Volley nella Pediatria dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

I giocatori, ieri pomeriggio, hanno portato degli auguri speciali ai piccoli ricoverati.

Tra autografi, sorrisi e doni, i pazienti e le loro famiglie hanno trascorso un pomeriggio sereno in clima natalizio.

Presenti il direttore sanitario, Giuseppe De Filippis e il neo direttore amministrativo Carlo Gabriele Giarola. Un'iniziativa che ha coinvolto anche Abio Cuneo.

