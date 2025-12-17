Il Circolo ACLI "Amici di Prea" protagonista della 43ª edizione del Presepe Vivente

Il Presepe Vivente di Prea (Comune di Roccaforte Mondovì), giunto alla 43a edizione, si svolgerà nelle date 24 e 26 dicembre, con replica il 5 gennaio, accogliendo quanti vorranno partecipare ad una rappresentazione natalizia davvero unica.

Dietro una complessa e strutturata organizzazione c’è il Circolo Acli “Amici di Prea”, guidato dal presidente Gianmarco Allegro, con oltre 200 figuranti che porteranno in scena gli antichi mestieri, tra botteghe illuminate dal fuoco, musiche tradizionali e angoli scenografici, in un percorso emozionante lungo le vie della borgata.

Nel cuore della Valle Ellero, la sera del 24 dicembre, il Presepe si aprirà con un momento particolarmente suggestivo: Giuseppe e Maria percorreranno le capanne del paese alla ricerca di un riparo, bussando alle porte e chiedendo ospitalità, proprio come narrato dalle Scritture.

Durante tutte e tre le serate sarà possibile scoprire più di quaranta mestieri del passato, scene di vita quotidiana, suoni, profumi e atmosfere che riportano indietro nel tempo. Dalla panificazione al ricamo, dall’osteria al fabbro, ogni dettaglio contribuisce a creare un ambiente autentico, vivo e capace di incantare grandi e piccoli.

Il Circolo Acli “Amici di Prea” lavora con passione per offrire ai visitatori un’esperienza che unisce tradizione, spiritualità e calore umano. Passeggiare nel borgo durante il Presepe significa immergersi in un Natale fatto di semplicità, memoria e meraviglia.

Il Presepe Vivente di Prea non è solo un evento: è un vero e proprio viaggio nella storia, nella fede e nelle radici di una comunità che custodisce con orgoglio la propria identità.

Complimenti a tutti i volontari e soci Acli che garantiscono ancora una volta uno spettacolo di straordinaria emozione e ricco di valori come la Pace, la fraternità, la convivialità.

Per tutte le informazioni: https://www.circoloacliamicidiprea.it/ https://www.facebook.com/circoloacliamicidiprea



