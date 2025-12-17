Alba: ultimo fine settimana di appuntamenti per le Notti della Natività

Grande successo di pubblico per la diciottesima edizione delle Notti della Natività, organizzate dal Comune di Alba e dal Borgo San Lorenzo, che si prepara per il suo ultimo fine settimana con un finale scenografico domenica 21 dicembre a partire dalle 15 in piazza Risorgimento e, alle 17, con il concerto-spettacolo Ohana.

In attesa dello show, che si aprirà con gli auguri di Natale del sindaco Alberto Gatto, sarà possibile incontrare sotto l’albero di piazza Risorgimento e a Casa Claus le principesse più amate per le foto ricordo.

Alle 17 l’appuntamento è con Ohana, uno spettacolo musicale interamente cantato e suonato dal vivo che ripropone le canzoni più famose dei film Disney, eseguite da un gruppo di otto artisti, quattro musicisti e quattro cantanti. Lo spettacolo include elementi visivi e sorprese: proiezioni e luci, parti recitate e alcuni dei più amati personaggi per un'esperienza immersiva e indimenticabile.

Ariel, la sirenetta, che sogna ad occhi aperti fra le onde e canta “Vorrei provar anche a ballare. E camminar su quei… come si chiamano? Ah, piedi”. Simba, l’erede al trono della foresta ne Il Re Leone che invece racconta il suo programma: “Sarò lo scoop del secolo, un nuovo re sarò”. E poi la scatenata band di Scat Cat che fa cantare “Tutti quanti voglio fare jazz”. Jazz, appunto, ma anche pop, ballate, ritmi latinoamericani o orientali. Le colonne sonore Disney esplorano tutti i generi musicali. Forse è per questo che conquistano i cuori e non solo quelli dei bambini.

Nella scaletta i grandi classici, come “Il mondo è mio” di Aladdin e “Il cerchio della vita” interpretato da Ivana Spagna per Il Re Leone e poi la celeberrima “All’alba sorgerò”, vero tormentone di Frozen. Ma ci sono anche “Posso farcela”, il brano cantato da Alex Baroni in Hercules, passando per “Lo stretto indispensabile”, “Il principe Alì’” e il mitico jazz degli Aristogatti.

Il programma delle Notti della Natività prevede:

CASA CLAUS

Ore 15-19, piazza Risorgimento

Nel salotto di Babbo e Mamma Natale la renna Rudolf vi aspetta per tante attività in compagnia come i racconti d'inverno, la consegna delle letterine, le attività creative e la merenda degli elfi.

Sabato 20 dicembre

· Consegna delle letterine

· Laboratori creativi

· Letture animate con il Topolino Louimax e Mavì

· Incontra e gioca con il Grinch

· La merenda di Mamma Natale

Domenica 21

· Consegna delle letterine

· Incontra le principesse

· Letture animate con la Bookeria

· Laboratori creativi con Luna di Jana

· La merenda di Mamma Natale

OHANA CHRISTMAS SHOW

Ore 17, piazza Risorgimento

La magia delle colonne sonore disneyane e delle più belle canzoni natalizie sul palco di piazza Risorgimento in un Live Show cantato e ballato da interpreti unici nei costumi dei personaggi più amati, tra giochi di luce e sorprese per un indimenticabile gran finale delle Notti della Natività

Gli altri eventi natalizi in programma:

FINO A LUNEDI’ 26 GENNAIO

Piazza Pertinace

IL GIARDINO DI NATALE

La pista di pattinaggio nel quartiere di San Giovanni.

FINO A MARTEDI’ 6 GENNAIO

Via Vittorio Emanuele e piazza Michele Ferrero

ADMIRABILE SIGNUM & L’ALBERO DEGLI AUGURI

Nella chiesa della Maddalena un’esposizione di statue artigianali dipinte a mano fa rivivere lo spirito del Presepe. In Piazza Michele Ferrero il tradizionale pino, donato dalla famiglia Ferrero, risplende di luci e colori.

Piazza Risorgimento

LET IT SHINE!

Un desiderio tra le luci di Piazza Duomo!

Proiezioni di luce con musiche natalizie, illuminano la Cattedrale di San Lorenzo, le torri medievali e il Comune.

GIOVEDI’ 18 DICEMBRE, ore 17.00

Biblioteca civica

IL MAGICO VILLAGGIO DEGLI GNOMI

Lettura con laboratorio - compagnia Micromundi

Viviamo insieme l’atmosfera del Natale ascoltando una storia avventurosa e poi costruiamo il nostro gnomo personale con la sua casetta da mettere sotto l’albero.