Fratelli d'Italia "riabilita" Perosino. Ora è ufficialmente il coordinatore provinciale degli Enti Locali

Alla fine la svista è stata sanata. Aveva suscitato qualche curiosità la misteriosa mancanza del nome di Marco Perosino dall'elenco ufficiale dei responsabili dei dipartimenti di Fratelli d'Italia in provincia di Cuneo. A distanza di qualche ora dalla nostra segnalazione ( leggi qui ), il partito è corso ai ripari con una nota che ne ufficializza il ruolo di "coordinatore provinciale degli Enti Locali".

"La decisione di affidare questo incarico a Marco Perosino – si legge nel comunicato a firma del presidente della federazione provinciale Fdi William Casoni – si fonda su un profilo di alto livello istituzionale e su una consolidata esperienza amministrativa, maturata nel corso degli anni sia a livello locale sia nazionale. Già sindaco, consigliere provinciale e parlamentare, Perosino ha dimostrato capacità di visione, concretezza e un forte radicamento territoriale, elementi oggi fondamentali per rafforzare l’azione di Fratelli d’Italia negli enti locali della provincia di Cuneo".

"Nel suo ruolo di coordinatore provinciale degli Enti Locali – si aggiunge –, Marco Perosino avrà il compito di garantire un raccordo efficace tra il livello provinciale e i coordinatori degli Enti Locali delle diverse aree, favorendo il confronto, la condivisione delle buone pratiche amministrative e una presenza sempre più incisiva del partito sul territorio. I coordinatori di area ricordiamo essere: Maurizio De Lio, per la zona del Saviglianese, Saluzzese e Racconigi; Stefano Isaia, per la zona di Cuneo e Valli; Gianmario Raschio, per la zona del Monregalese e Cebano; Fabrizio Costa, per la zona di Bra e Roero; Laura Capra, Dipartimento Coordinamento Autonomie Locali per la zona di Alba e Langhe".

La capacità di dialogo con sindaci e amministratori, unita a una conoscenza approfondita delle esigenze dei territori e a una costante presenza nelle diverse realtà provinciali, rende Marco Perosino una figura di riferimento per il consolidamento e lo sviluppo della rete degli amministratori di Fratelli d’Italia – si dice ancora –. Il suo contributo sarà determinante per accompagnare il partito in un percorso di crescita strutturata, in particolare in vista dei prossimi appuntamenti elettorali amministrativi".

"Questa nomina – evidenzia il presidente della Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia, William Casoni – conferma la volontà di investire su competenze solide e su una classe dirigente capace di ascoltare i territori e tradurre le istanze locali in un’azione politica coerente ed efficace".