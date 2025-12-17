Alba, al Teatro Sociale l’applaudito spettacolo di Natale dell’Asilo Miroglio [FOTO]

Sono oltre 70 i bambini che con grande entusiasmo e davanti a un pubblico di oltre 500 persone, hanno portato in scena con successo il nuovo spettacolo di Natale organizzato da “La Casa dei Bambini Elena e Gabriella Miroglio”, calcando il palco del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba.

La rappresentazione di quest’anno – per la regia di Riccardo Vailetti, con scenografie, coreografie e costumi realizzate direttamente da “La Casa dei Bambini Elena e Gabriella Miroglio” – non è solo uno spettacolo ma una esperienza che celebra la fantasia, l’immaginazione e la magia del Natale, raccontata dai bambini stessi dell’asilo con autenticità, gioia e sensibilità. Uno spettacolo capace di emozionare, far sognare e ricordare a grandi e piccoli che la vera magia del Natale nasce nei gesti sinceri, nei ricordi condivisi e nella capacità di meravigliare.

“Un racconto suggestivo e coinvolgente – sottolinea la direttrice de La Casa dei Bambini Elena e Gabriella Miroglio, Tiziana Borsa –, che nasce dalla sparizione di alcuni oggetti e da un susseguirsi di colpi di scena che portano i tre giovani protagonisti, Trissy, Maggie e Ronan, a seguire una serie di indizi, alla ricerca ed alla scoperta di un magico Mercato di Natale Fantasma, che giorno per giorno si arricchisce di oggetti che erano misteriosamente spariti. Un mercato dove dare una seconda possibilità a tutti gli oggetti dimenticati che così prendono nuova vita”.

Un messaggio importante, a sottolineare come oggi gli oggetti di uso quotidiano siano trascurati e con una breve vita. Tutto si compra, si usa e si getta velocemente, dimenticando che ogni oggetto ha un’anima. In tal senso, una recita intesa come progetto educativo dove ogni bambino riesce a trovare la sua dimensione all’interno della storia”.

LA CASA DEI BAMBINI ELENA E GABRIELLA MIROGLIO

La Casa dei Bambini è una scuola moderna che abbraccia le nuove opportunità dell’insegnare e dell’apprendere, offrendo un’ampia gamma di attività e programmi che permettono ai bambini di esplorare e sviluppare appieno il loro potenziale. Avendo una forte connotazione montessoriana, lascia un alto livello di autonomia al bambino e soprattutto lascia la libertà di sperimentare, di esprimere e imparare, accrescendo così le capacità e l’autostima. Offre inoltre un grande spazio all’aperto, dove i bambini possono giocare in sicurezza, e promuove un’alimentazione sana e corretta.

La Casa dei Bambini è gestita da una direttrice, che si avvale di un qualificato gruppo di educatrici, di alcune ausiliarie, una cuoca professionale. L’attività prevede anche il supporto di una coordinatrice pedagogica, una pediatra, una psicomotricista ed una insegnante madre lingua inglese. Ad ogni educatore viene assegnato un gruppo di bambini del quale diventa figura di riferimento stabile e costante. Il numero delle insegnanti garantisce un adeguato rapporto numerico personale-bambini. Tra i tanti servizi di eccellenza, sono da annoverare anche i laboratori creativi ed i laboratori teatrali.

La Casa dei Bambini accoglie oltre 120 bimbi divisi tra la sezione Nido (da 1 ai 3 anni) e Materna (dai 3 ai 5 anni). La struttura è aperta dalle ore 7.30 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì, per un periodo che va da settembre a luglio. Per venire incontro alle ampie richieste della comunità locale e di coloro che apprezzano il metodo educativo e i risultati formativi dell’asilo, da alcuni anni una ampia quota di posti è riservata anche ai figli di genitori non dipendenti del Gruppo Miroglio.