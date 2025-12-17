Gli studenti dell’ITIS Rivoira in visita alla “Giovanni Rivoira & Figli Spa”

La scorsa settimana le classi 5F, 5G e 5L dell’ITIS Rivoira, sede di Verzuolo dell’IIS Denina Pellico Rivoira, hanno fatto visita alla “Giovanni Rivoira & Figli Spa” a Falicetto, storica realtà fondata nel 1950 e oggi considerata una delle principali aziende ortofrutticole italiane.

Con oltre 2mila dipendenti e un export che raggiunge mercati in tutto il mondo, la Rivoira rappresenta un modello di eccellenza fortemente radicato nel territorio e centrato sulla qualità del Made in Italy.

Accompagnati dai docenti Davide Armando, Elisa Cottura e Patrizia Isnardi, gli studenti hanno potuto conoscere da vicino l’intera filiera produttiva della frutta.

La visita si è aperta con la fase di conferimento, dove la merce in arrivo viene sottoposta ai primi controlli qualitativi, proseguendo poi nei reparti di lavorazione.

Il percorso si è concluso nei reparti di confezionamento e spedizione, dove la frutta viene preparata per la distribuzione ai mercati nazionali e internazionali. Un’occasione preziosa per comprendere come innovazione, automazione e organizzazione logistica siano oggi elementi fondamentali per garantire competitività e standard elevati.

La giornata ha rappresentato un’importante esperienza formativa: un ponte tra scuola e mondo del lavoro che ha permesso agli studenti di confrontarsi con una realtà industriale d’avanguardia.

Danilo Guerra dirigente scolastico, a nome di tutto l’Istituto, esprime: “La più profonda gratitudine alla ‘Giovanni Rivoira e Figli Spa’ per aver aperto le proprie porte e aver offerto a nostri studenti studenti un'opportunità di apprendimento significativa e orientata in modo concreto e stimolante al percorso formativo intrapreso”.