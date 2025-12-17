Gli Uomini di Mondo festeggiano il Natale con gli ospiti della casa di riposo di Beinette

Da tempo gli Uomini di Mondo, l'associazione nata da una battuta del comico napoletano Totò che citava in numerosi suoi film la città di Cuneo dove avrebbe svolto il servizio militare, avevano l'intenzione di darsi al sociale, portando allegria e buonumore a quanti sono impossibilitati a partecipare alle loro adunate e manifestazioni.

Così è nato questo incontro presso "Casa nostra" di Beinette, il centro anziani della Fondazione Santa Marta ETS. Grazie alla collaborazione dell'animatrice Maresa Cavallo e all'aiuto della coordinatrice Lailena Ghibaudo s'è organizzata questa festa di Natale in anticipo per gli ospiti della struttura.

Insieme al presidente Danilo Paparelli, gli altri componenti del direttivo: Roberto Marengo, Ezio Cavallo e Salvatore Sangrigoli hanno portato una ventata di buonumore e allegria a tutti i presenti, grazie anche alla collaborazione di Tarcisio Piacenza e la sua fisarmonica, colonna portante della Fanfara Buccaresi, che ha eseguito canzoni e melodie in grado di emozionare gli ospiti della struttura.

A dare un tocco ulteriore di sorpresa all'incontro, la presenza della mascotte degli Uomini di Mondo, ad animarla al suo interno l'ex Presidente dell'Ordine dei Periti di Cuneo Claudio Guasco che da tempo voleva percepire le sensazioni che si provano ad animare il grande pupazzo di gommapiuma. S'è detto felice ma un poco accaldato, anche se pronto a ripetere l'esperienza in altre occasioni.

A seguire una dolce merenda e un omaggio floreale a tutti gli ospiti della struttura. Gli applausi e i saluti festosi di commiato sono stati la più grande gratificazione per gli Uomini di Mondo.