BIATHLON / Marco Barale a Lenzerheide per la terza tappa di IBU Cup

Dalla Val Ridanna a Lenzerheide: la località elvetica sarà teatro da oggi, mercoledì'17 dicembre, della terza tappa stagionale di IBU Cup che si apre con le prove miste (staffetta e single mixed), seguite venerdì dalle sprint e sabato dalle mass start 60.

Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato 12 atleti complessivamente per la tappa elvetica, vale a dire Didier Bionaz, Daniele Cappellari, Cesare Lozza, Nicola Romanini, Marco Barale e Davide Compagnoni al maschile, Sara Scattolo, Michela Carrara, Linda Zingerle, Astrid Plosh, Martina e Beatrice Trabucchi al femminile.

Dopo le prime due tappe, in vetta alla classifica generale femminile c’è la francese Paula Botet che con 462 punti precede la svedese Hejdenberg (344) e la connazionale Voldiya Galmace Paulin (317), Rebecca Passler occupa la decima piazza con 155 punti.

Francia in vetta anche nella graduatoria maschile: leader è Valentin Lejeune (368) su Damien Levet (287) con il norvegese Kalkenberg terzo a quota 271, Romanin è quindicesimo (130).