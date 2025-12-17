Cassano, Adani e Ventola entusiasmano i calciofili all’Alfieri di Torino con “Viva El Tour” [FOTO e VIDEO]

Un evento tra amarcord e attualità, di fronte ad una platea colma di calciofili, in occasione del secondo appuntamento di “Viva El Tour”.

Il talk sportivo all’avanguardia, ispirato a “Viva El Futbol”, con protagonisti gli ex campioni Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola e nato grazie a Urban Vision Group, insieme al supporto di Skyline Srl, è approdato con successo lo scorso 15 dicembre al teatro Alfieri di Torino.

Insieme ai tre talenti, l’attore Corrado Tedeschi, nelle abili vesti di presentatore, ha condotto il dibattito, con domande interattive del pubblico.

Le scenografie moderne della serata, fatte anche di contributi video sulle gesta di due compianti e leggendari campioni della sponda juventina e granata, scelti per l’occasione, Omar Sivori e Gigi Meroni, hanno emozionato palco e spettatori.

Di contorno, oltre alle sagome cartonate in loro onore, figurava anche quella di Lionel Messi, scelta appositamente da Antonio Cassano per dichiararlo suo idolo in assoluto.

Sempre il barese, ex Roma, Real Madrid, Milan, Inter, Sampdoria e Nazionale durante lo show sportivo: “Da un anno e mezzo, dopo lo scudetto vinto a Napoli, ho rivalutato mister Antonio Conte, grande allenatore insieme a Mourinho e Gasperini, per cui stravedo”.

E ancora: “Andrea Agnelli, ai tempi della Juve, è stato un presidente che ha gestito la società in una maniera ottima e clamorosamente piena di vittorie, con ben 9 scudetti consecutivi”.

Daniele “Lele” Adani, un tempo difensore di Fiorentina, Inter e Brescia, nel suo dei più classici stili di narrazione “romantica” del calcio: “Yildiz della Juve nelle partite positive con la sua classe aggiunge di valore, mentre le sfide difficili invece le risolve”.

Adani invece sull’ultimo leggendario Torino dello scudetto: “Prima Eraldo Pecci e poi Ciccio Graziani a ‘La Domenica Sportiva’ mi hanno incantato per l'amore profondo e la sacralità che solo loro sono riusciti a trasmettermi dopo l’ultima vittoria da protagonisti del tricolore granata del 1976”.

Concetto che ha ribadito Nicola Ventola, che oltre nell’Inter e nel Bari, ha militato proprio nel Toro: “Ho voluto scegliere come mio angelo custode Gigi Meroni, esempio di classe e genialità. Quell'atmosfera di ritualità e gran rispetto del Torino le ho avvertite negli anni in cui proprio ho militato con la squadra del patron Cairo”.

Altri temi emersi durante le interazioni con i tifosi in sala per voce di Cassano: “Yildiz è un giocatore normale di una Serie A molto scarsa come livello. Il turco non è paragonabile a Del Piero e Zidane, tra i veri miti bianconeri. Ricordo però che Messi è sopra tutti nella mia personale classifica. Il nuovo Cassano del calcio? Credo lo saranno i miei figli nel futuro”.

Finale inoltre pieno di calore con selfie e autografi per i partecipanti, nonchè palloni personalizzati firmati dai protagonisti e calciati al pubblico.

Marco Gardenale, head of entertainement per “Viva El Futbol” per conto di Urban Vision: “Una serata bellissima dopo la prima di Napoli. Stiamo portando avanti un progetto ambizioso, saremo in tutte le principali città d’Italia, ma oggi Torino ha dato un’energia molto bella. Si è parlato di Torino, Juve e abbiamo avuto come ospite l’ex giocatore di Juve, Torino, Udinese, Sampdoria e Nazionale Fabio Quagliarella. Stiamo dunque prendendo passo dopo passo l’ambizione per questo progetto. Dopo Insigne e Quagliarella, proporremo ancora come ospiti prestigiosi ex calciatori, calciatori e personaggi da non perdere, sempre legati alla città in cui saremo impegnati, nelle rimanenti tappe del tour”.

Questi ed altri aneddoti sono stati anche rivelati dai protagonisti nelle nostre videointerviste (GUARDA IL VIDEO)