CICLISMO / La Vigor Cycling si prepara alla stagione 2026, a breve sarà ufficializzata la new entry Davide Avidano

Continua la preparazione degli atleti delle categorie allievi ed esordienti della Vigor Cycling in attesa della stagione ciclistica 2026.

"Stiamo testando i ragazzi per realizzare programmi personalizzati, anche valutando la compatibilità con gli impegni scolastici" – afferma il direttore sportivo Salvatore Cirlincione. E con una novità rilevante. Nei prossimi giorni, ai cinque atleti in forza nella categoria esordienti, se ne aggiungerà un sesto. Si tratta del quotato Davide Avidano, già vincitore quest'anno a Gifflenga nel biellese. L'ufficializzazione del trasferimento dalla Gabetti Ardens Savigliano al sodalizio presieduto da Claudio e Silvio Mattio, è infatti attesa a breve. Potrebbe crescere numericamente pure la formazione degli allievi, dato che agli undici in organico, farebbe compagnia una new entry. Vedremo. Nel frattempo prosegue l'attività in palestra integrata da alcune uscite su strada; recentemente infatti i ragazzi hanno pedalato seguiti dai direttori sportivi Michele Ancona, Gianfranco Lantermino e dallo stesso Claudio Mattio. Per il periodo natalizio sono inoltre in cantiere due belle iniziative. Sabato prossimo 20 dicembre, è in previsione una pedalata di tutto il gruppo del club, cicloamatori, cicloturisti e bikers compresi, che si concluderà a San Bernardo Del Vecchio "Al Vej", con un mini ristoro. L'evento verrà replicato la vigilia di Natale mercoledi 24 dicembre, secondo tradizione, in quel di Lemma. Quindi, trascorse le festività natalizie e di fine anno, ecco la tre giorni di ritiro collegiale al mare dal 3 al 5 gennaio 2026 a San Bartolomeo in Liguria, per integrare la preparazione su strada, con un prezioso momento di coesione del gruppo".