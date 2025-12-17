BODYBUILDING / Sharon Bruno conquista la Pro Card IFBB, è la prima Bikini pro del Cuneese

Dopo appena due anni di carriera agonistica Sharon Bruno scrive la storia del fitness cuneese.

Con 20 competizioni alle spalle – tutte concluse con un piazzamento sul podio – l’atleta ha centrato l’obiettivo più ambito: la Pro Card IFBB, diventando la prima e unica professionista della categoria Bikini nella provincia di Cuneo.

Il traguardo è arrivato in occasione della prestigiosa Diamond Cup di Roma, gara internazionale IFBB che ha visto Sharon imporsi non solo nella sua categoria, ma anche nella finale assoluta, superando atlete provenienti da tutta Europa.

Conquista il podio, vince l’overall – titolo riservato all’atleta più forte dell’intera manifestazione – e si guadagna così l’accesso al professionismo. Un’ascesa fulminea frutto di una determinazione incrollabile

Il dato che impressiona è il tempo record con cui Sharon ha scalato le gerarchie del bodybuilding: solo due anni per passare dalle competizioni provinciali e regionali ai palchi internazionali, sempre con costanza, disciplina e risultati. Un percorso che molti impiegano un decennio a costruire, lei lo ha bruciato con talento e visione.

Sharon non è solo un’atleta: è un simbolo. La sua vittoria rappresenta una svolta per tutto il movimento sportivo locale, aprendo la strada a nuove generazioni di atlete e dimostrando che anche da una provincia apparentemente lontana dai riflettori si può arrivare all’élite mondiale.