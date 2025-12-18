 / Attualità

In Breve

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 18 dicembre 2025, 16:06

Borse di studio: la Regione Piemonte stanzia 18 milioni in più con emendamento di bilancio

Incontro con gli studenti: risorse già disponibili per i vincitori, fondi aggiuntivi per gli esclusi dalle graduatorie

Borse di studio: la Regione Piemonte stanzia 18 milioni in più con emendamento di bilancio

Le borse di studio finanziate dalla Regione Piemonte sono state al centro dell’incontro di oggi, giovedì 18 dicembre, tra il presidente del Consiglio Davide Nicco, la consigliera Valentina Cera e i rappresentanti di gruppi studenteschi. In sala del Consiglio Regionale erano presenti anche altri consiglieri di maggioranza e opposizione.

Gli studenti hanno chiesto chiarimenti sui tempi di pagamento, denunciando "ritardi per circa 4mila aventi diritto". Nicco, dopo un confronto con l’assessore Elena Chiorino, ha assicurato che i fondi destinati ai vincitori delle borse sono già stanziati a bilancio e verranno erogati nei tempi previsti.

Resta invece una quota di aventi diritto non vincitori, per i quali esiste un impegno politico a reperire le risorse. «È necessario – ha spiegato Nicco approvare un emendamento già presentato alla legge di Bilancio da 18 milioni di euro. Complessivamente, quest’anno le risorse per le borse universitarie sono passate da 102 a 110 milioni di euro, mentre in alcune regioni vicine non sono state nemmeno concluse le graduatorie».

È intervenuta anche la consigliera Cera, evidenziando le difficoltà degli studenti nel sostenere i costi degli affitti in assenza dei trasferimenti dei fondi.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium