Ceva verso Nowo Postojalowka: l'ANA tra memoria e dovere [VIDEO]

Prosegue il cammino di avvicinamento alle celebrazioni per l’83° anniversario della Battaglia di Nowo Postojalowka, che vedranno la città di Ceva protagonista il 9, 16, 17 e 18 gennaio 2026.

La Sezione ANA di Ceva ha diffuso il terzo video di una serie dedicata al racconto di quel tragico evento della Campagna di Russia, un tassello fondamentale per mantenere viva la fiamma del ricordo.



Il video, condiviso sui canali social dell'Associazione, non si limita ad una ricostruzione storica, ma si configura come un invito solenne al rispetto per il sacrificio degli Alpini: “Passato, presente, futuro: ricordare e portare avanti la nostra memoria!”, scrivono gli Alpini cebani.



"Guardare, ricordare, trasmettere": è questo infatti il motto che guida l'impegno della Sezione di Ceva, volto ad onorare chi non è mai tornato e ad educare le nuove generazioni al valore della memoria.



Le immagini e le parole scelte per questa terza clip preparano il terreno per il ricco programma di gennaio, che culminerà nella 3ª Giornata Regionale del Valore Alpino. Sarà un momento per onorare il sacrificio di tutti i Caduti e riflettere sul significato profondo della ritirata di Russia.