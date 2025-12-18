 / Attualità

Attualità | 18 dicembre 2025, 20:04

Eventi sportivi 2025, Mondovì protagonista nel bando regionale

Il sindaco Robaldo e l’assessore Terreno: "Premiate molte realtà monregalesi, segno di un tessuto associativo vivace. Continuiamo a investire nello sport con il bando comunale da 80 mila euro"

«Abbiamo accolto con profonda soddisfazione gli esiti del bando regionale per gli eventi sportivi 2025 anche alla luce delle tante realtà monregalesi premiate e finanziate, a testimonianza di un tessuto associativo locale particolarmente vivace» il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore allo Sport Alessandro Terreno

«Nel complimentarci con i singoli enti e nel ringraziare ovviamente la Regione Piemonte per aver strutturato per la prima volta una misura progettuale volta a sostenere il sistema organizzativo degli eventi sportivi agonistici, continuiamo a lavorare per diffondere e promuovere la pratica sportiva della nostra città. Un impegno concreto e quotidiano, tangibile nell’apposito Bando Sport comunale da 80.000,00 euro i cui esiti saranno resi noti entro la fine dell’anno». 


 

