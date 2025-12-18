Garessio istituisce il regolamento per l'area camper ed entra nella CER Roero

È stato approvato dal consiglio comunale riunitosi nella pomeriggio di ieri, mercoledì 17 dicembre, il nuovo regolamento per l'utilizzo e la fruizione dell'area camper di Garessio.

A illustrare il provvedimento, redatto in collaborazione con la Polizia locale, è stato l'assessore Michele Odda.

Nell'area camper saranno disegnati apposi spazi per la sosta per 15 mezzi. Verranno poi installati sbarra e parcometro per il pagamento di una tariffa giornaliera e si potrà restare fino a un massimo di 72 ore.

"Abbiamo pensato, vista l'altra frequentazione - ha spiegato Odda - di regolamentare l'area, ancche in rapporto a quello che viene già fatto nei comuni limitrofi. Quindi abbiamo pensato a una tariffa giornaliera che potrà essere di circa 5 euro in alta stagione, comprensiva di servizi carico acqua e scarico, oltre ai rifiuti per i quali sono già presenti appositi bidoni. L'elettricità sarà fornita a parte. In bassa stagione la tariffa sarà inferiore, di circa 3 euro".

Il provvedimento è stato approvato all'unanimità, con i voti favorevoli anche dei consiglieri di minoranza, Isaac Carrara e Anna Maria Nasi che, pur condividendo l'iniziativa, hanno evidenziato, come per altri punti all'ordine del giorno: "Siamo disposti a collaborare e a sostenere iniziative importanti e di utilità per il paese, ma vorremmo che queste fossero anche condivise prima di arrivare sui banchi del consiglio, in modo da darci modo di approfondire adeguatamente".

Tema che è stato più volte evidenziato dai consiglieri, anche in merito all'adesione del Comune alla CER Roero: "Perché quella e non altre Comunità Energetiche? La scelta è stata effettuata su che base? Quali sono i vantaggi per il nostro paese? Decisioni importanti come questa dovrebbero essere presentate alla riunione dei capi gruppo".

Carrara ha chiesto che la votazione sul punto venisse sospesa, ma è stata approva a maggioranza.