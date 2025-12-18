 / Attualità

Attualità | 18 dicembre 2025, 11:11

Il Comune di Monastero Vasco dona agli studenti la tessera della biblioteca

Ieri, mercoledì 17 dicembre, l'amministrazione ha incontrato la comunità scolastica per portsre gli auguri di buone feste, consegnando anche un omaggio anche da parte della pro loco

Ieri mattina, il sindaco Franco Bosio e il vice sindaco Andrea Musso, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, unitamente a don Riccardo, si sono recati nella scuola d'infanzia e primaria del plesso monasterese "Lidia Rolfi Beccaria" per augurare agli alunni - e alle loro famiglie - buon Natale.

Alla presenza del dirigente scolastico, dott. Antonio Marciante e del corpo docenti, i ragazzi hanno colorato l’evento con gioiosi canti natalizi.

Anche quest'anno, a tutti gli studenti è stata donata la tessera gratuita della Biblioteca civica Monastero Vasco. Oltre a questo dono si è aggiunto anche un piccolo pensierino da parte dell’Amministrazione ed un panettoncino donato dalla Pro Loco Monastero di Vasco.

AP

