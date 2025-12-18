Radio, web e tv scoprono con l'Atl le molte anime del Cuneese: Bossari e Lagerbäck ospiti d'onore a Fossano e alla Fiera del Bue Grasso di Carrù

Grande eco mediatica per l'ultima edizione della Fiera del Bue Grasso di Carrù. L'evento, vera e propria icona della tradizione cuneese, ha ospitato personalità di spicco del panorama mediatico italiano, anche grazie all'iniziativa promozionale organizzata dall’ATL del Cuneese e alla preziosa collaborazione del Comune di Carrù.

La coppia Daniele Bossari e Filippa Lagerbäck ha guidato un gruppo che includeva firme autorevoli del giornalismo (tra cui Diva e Donna e Donna Moderna). Il culmine della visita è stata la partecipazione alla rinomata colazione carrucese in compagnia del Sindaco Nicola Schellino: un momento che tradizionalmente celebra l'eccellenza del bue grasso e l'identità profonda della provincia. Il soggiorno degli ospiti è continuato a Fossano, con una suggestiva visita al medievale Castello degli Acaja, seguita da una passeggiata sotto i portici cittadini.

Le attività di promozione dell’ATL del Cuneese non si sono fermate qui. A dicembre si sono registrate ulteriori importanti collaborazioni: dopo le riprese della troupe televisiva francese France 3, impegnata con un servizio dedicato alla Città di Cuneo e alle stazioni sciistiche delle Alpi cuneesi ( video qui ), l’ATL del Cuneese ha ospitato e condotto in visita i content creator e travel blogger “2_cuori_in_viaggio” che hanno colto l’occasione per esplorare le atmosfere natalizie di Cuneo Città con le luminarie, i mercatini e le mostre d’arte, ma non solo: anche il Castello della Manta e lo storico Presepe meccanico nella Chiesa del Gesù a Racconigi, che quest’anno celebra i suoi primi 50 anni.

In ultimo, Radio RDM di Bologna, con il suo Direttore dell’informazione Emanuele Barbieri, ha dedicato un focus radiofonico alla filiera della castagna. L’emittente ha raggiunto il Cuneese per la realizzazione di un interessante raffronto tra il Marrone della Valle Pesio e il Garrone Rosso della Valle Stura con le castagne dell’Appennino Bolognese, grazie al coinvolgimento anche di Confagricoltura Cuneo e del Sindaco di Chiusa di Pesio Claudio Baudino. Occhi puntati poi all’edizione 2026 della Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo e ai tanti appuntamenti che tradizionalmente animano l’autunno in provincia Granda, con un’intervista all’Assessore al Turismo della Città di Cuneo Sara Tomatis e alla Presidente dell’ATL del Cuneese Gabriella Giordano.