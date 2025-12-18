Ultimo consiglio comunale del 2025 nel nuovo asilo di Guarene

Si è svolta martedì 16 dicembre, nei locali del nuovo asilo nido in frazione Vaccheria di Guarene, la seduta dell’ultimo consiglio comunale del 2025, che aveva un solo argomento all’ordine del giorno: la delibera sull’avvio del progetto di gestione del nuovo asilo nido.

La struttura, di proprietà comunale, è praticamente finita. Mancano gli arredi a cui si provvederà nei primi mesi del 2026, qualche finitura e alcuni lavori sulla parte esterna, area giardino in comune con la vicina Scuola dell’Infanzia, dove i bambini da 0 a 3 anni avranno il loro spazio per le giornate all’aperto.

Come ha spiegato ai presenti il sindaco Simone Manzone, l’idea di un luogo dedicato ai più piccoli è stata la prima che il Comune ha colto nel 2021 con le opportunità del PNRR.

“Abbiamo partecipato a tanti bandi, e la Scuola è stata fra le nostre priorità. I lavori dell’asilo nido si sono conclusi già un anno fa, ma le difficoltà burocratiche hanno rallentato l’apertura: potremo avere questo luogo a disposizione dei bambini, con un massimo di 30 posti, nel 2026. Contiamo di avviare le iscrizioni già in primavera”.

Il primo cittadino guarenese ha sottolineato gli importanti investimenti sulle strutture scolastiche:

“Abbiamo investito 2,3 milioni di euro in 4 anni, per lavori di rifacimenti, migliorie, adeguamenti delle scuole di Guarene, da quelle dell’Infanzia alle Primarie, alla nuova mensa di Vaccheria. Siamo riusciti ad ottenere finanziamenti importanti che hanno consentito al Comune di impegnare soltanto 230mila euro, coperti da mutuo e siamo davvero soddisfatti di vedere pian piano concretizzarsi i nostri progetti, che il nostro Ufficio Tecnico segue con molta attenzione. Per la gestione dell’asilo nido ammetteremo un soggetto del terzo settore già in febbraio, con contratto triennale per aggiudicazione: il Comune di Guarene si riserverà ovviamente un costante controllo. Riteniamo sia una struttura davvero spaziosa e a misura di bambino, collocata tra l’altro in un luogo strategico e molto comodo. Sulle iscrizioni avranno precedenza i residenti e i residenti lavorativi. In estate proseguiranno i lavori sulla vicina scuola primaria, senza interruzioni sulle lezioni e si termineranno gli ingressi comuni”.

Alla seduta hanno partecipato la sindaco del consiglio dei bambini Rebecca Vaira che ha letto l’introduzione, il segretario comunale dottoressa Paola Fracchia, il vicesindaco Mattia Artusio e buona parte del consiglio comunale.