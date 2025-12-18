Buon anno nuovo con una veglia di preghiera al Monastero delle Clarisse di Bra

Quest’anno niente discoteca, cenone o gita fuori porta. Le Sorelle Clarisse di Bra, per dare il benvenuto al 2026, ci presentano un programma davvero alternativo.

L’appuntamento è mercoledì 31 dicembre presso il Monastero di viale Madonna dei Fiori, 3. Si comincia alle ore 22 con il Rosario per la pace e si proseguirà alle 22.30 con l’Adorazione Eucaristica guidata e alle 23.30 la prima Santa Messa dell’anno nella solennità della Madre di Dio con la consegna del Santo protettore. Al termine, lo scambio di auguri in perfetta letizia francescana.

Questa iniziativa coinvolge sempre tante famiglie e giovani, partendo da quei principi di fede autentica che, nell’era della globalizzazione, non fanno più notizia.

Iniziare il 2026 con l’Eucaristia e non con botti, alcol e musica, vuole essere segno di affidamento al Signore e alla Vergine Maria, particolarmente nella Giornata mondiale della pace che cade il 1° gennaio di ogni anno.

Scopo della Giornata è dedicare il Capodanno alla riflessione e alla preghiera per la pace. La ricorrenza è stata istituita da papa Paolo VI ed è stata celebrata per la prima volta il 1° gennaio 1968. Quest'anno ricorre quindi la 59° Giornata mondiale della pace e il messaggio di papa Leone XIV è collegato ai difficili tempi che viviamo: «La pace sia con tutti voi: verso una pace “disarmata e disarmante”».