Casa do Menor Italia tra i vincitori del Bando STARS di Fondazione CRC: "Importante conferma dell'attualità del percorso intrapreso"

Sono stati resi noti i vincitori del bando STARS promosso da FondazioneCRC e Casa do Menor Italia ETS, con la sua sede del Monastero di San Biagio, è tra quelli.

Al progetto “Il Monastero di San Biagio tra cura, bellezza e inclusione” è stato accordato un contributo di 500.000 euro, che consentirà di proseguire e rafforzare il percorso di rigenerazione culturale, sociale e comunitaria del complesso monastico e del territorio di riferimento.

Casa do Menor Italia ETS desidera esprimere un sentito ringraziamento a Fondazione CRC per la fiducia accordata, ai Comuni che hanno concesso il patrocinio e a tutti i partner istituzionali, associativi e privati che hanno aderito al progetto, contribuendo a costruire una visione condivisa e partecipata.

Il progetto di rilancio del Monastero di San Biagio segna l’avvio di una nuova fase per uno dei luoghi storici significativi del Monregalese, oggi al centro di un processo strutturato di rigenerazione culturale, sociale e comunitaria.

Dopo anni di recupero progressivo degli spazi e di sperimentazione culturale, grazie a Stars Casa do Menor Italia ETS avvia un intervento organico che unisce ristrutturazione, programmazione stabile e alleanze territoriali, con l’obiettivo di rendere il Monastero un’infrastruttura civica aperta e accessibile tutto l’anno.

Sul piano strutturale, il progetto prevede il completamento della ristrutturazione delle ali interne oggi inagibili, la messa in sicurezza degli spazi e la loro rifunzionalizzazione. Nell’Ala Bianca nasceranno una grande sala incontri e formazione, utilizzabile gratuitamente dalle realtà del territorio, e una cucina con sala pranzo comunitaria per attività sociali e laboratoriali. Nei piani superiori saranno realizzati alloggi di ospitalità sociale e un mini-alloggio per il custode, garantendo una presenza stabile. L’Ala Rossa ospiterà una biblioteca pubblica con sala lettura e archivio della memoria territoriale, spazi per sportelli e servizi alla cittadinanza, oltre a una cantina e punto vendita di prodotti locali, pensata anche come luogo di inserimento lavorativo.

All’esterno, il progetto interviene sul chiostro, sul viale dei tigli e sul parco, trasformandoli in spazi accessibili e vissuti. Il chiostro sarà pavimentato e attrezzato per accogliere incontri, concerti e mostre; il percorso sensoriale e accessibile collegherà il Monastero alla Riserva di Crava Morozzo; il prato inferiore ospiterà un’aula verdee un palco naturale per eventi culturali e didattici all’aperto. Il Frutteto di Comunità continuerà a essere luogo di educazione ambientale, socialità e produzione condivisa.

Le attività del Monastero di San Biagio si sviluppano in ambiti operativi chiari e continuativi. Sul piano culturale e comunitario, il Monastero ospita una biblioteca pubblica in collaborazione con La Tenda dell’Incontro, rassegne culturali come Tèssere, Festivalis e Leggerezza & Condivisione, incontri letterari e dibattiti con Spigolatori e La Nave di Ulisse, oltre a festival di rilievo nazionale come Borgate dal Vivo e Funamboli.

Il Frutteto di Comunità, realizzato con il Comizio Agrario, è uno spazio educativo e produttivo dedicato alla biodiversità e alla cura del territorio. Completano questo ambito gli incontri di dialogo filosofico, scientifico e teologico, le attività sportive e outdoor e l’ospitalità per donne in situazione di fragilità in collaborazione con il CSSM.

L’area delle alleanze e dell’innovazione comprende percorsi di formazione e coprogettazione con COSPE, ICEI e RENA su innovazione sociale, diritti umani, giustizia ambientale e partecipazione civica, oltre al progetto “Protagonisti del Servizio Civile” con Aria APS, che rende accessibili le attività del Monastero anche a persone con disabilità e neurodivergenze.

Le attività europee includono lo sportello “Una porta sull’Europa” con Europe Direct Cuneo e Apice Europa, laboratori per giovani sui temi dell’Unione Europea, della cittadinanza e delle opportunità di mobilità. Le opportunità per i giovani comprendono spazi di autonomia autogestiti, percorsi di protagonismo, scambi Erasmus+, residenze artistiche e attività educative estive. I servizi di prossimità offrono yoga e benessere, sportelli di ascolto per famiglie, in particolare uno sportello per famiglie con figlie e figli con problemi di dipendenza con Lenad Torino, attività per anziani, centri diurni e percorsi di autonomia sociale.

La sostenibilità complessiva è garantita da ospitalità, eventi, affitto degli spazi per matrimoni, compleanni, feste private ed aziendali, vendita dei prodotti locali e dall’apertura della cantina sociale come spazio di incontro e autofinanziamento.

Nell'ottica di un monastero che diventerà un baluardo di cultura, comunità e cura, fondamentale sarà il lavoro con il territorio limitrofo: coinvolgeremo la comunità attraverso una cabina di regia territoriale che riunisce enti, associazioni, giovani e cittadinanza nella definizione condivisa delle attività anche grazie a una figura di animazione di comunità che ascolta i bisogni e attiva relazioni sul territorio.

Vogliamo costruire o corresponsabilità valorizzando competenze, tempo e saperi di persone, associazioni e realtà local e rendendo il percorso trasparente con restituzioni pubbliche e un bilancio sociale partecipato che orienterà le scelte future.

"Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Fondazione CRC per la fiducia accordata, ai Comuni che hanno concesso il Loro Patrocinio e a tutti i Partners Istituzionali, alle Associazioni e ai Privati che hanno aderito al Progetto - dichiara Andrea Battaglia, presidente di Casa doMenor Italia ETS. Il sostegno della Fondazione CRC è una importante conferma dell'attualità del percorso intrapreso. Il Monastero si vuole proporre come un Baluardo di Speranza punto di riferimento per il territorio circostante. Il Monastero si afferma come un segno concreto della Presença di Casa do Menor, così come elaborata della pedagogia del fondatore, padre Renato Chiera, offrendo uno spazio in cui ciascuno possa sentirsi accolto e riconosciuto. Attraverso il Monastero di SanBiagio, siamo custodi di una storia formidabile iniziata nel 1014. La Regola Benedettina ha forgiato un’Europa di solidarietà e scambio. Imonasteri erano e sono un luogo dove natura, cultura e spiritualità siintrecciano. Oggi pur senza monaci il Monastero di San Biagio sente laresponsabilità di continuare ad essere un bene comune, vivo, capace ditessere reti di solidarietà, mettendo la persona al centro dellaComunità. Il sostegno di Fondazione CRC e della rete territoriale cipermette di fare un passo decisivo per il completamento del recuperoarchitettonico del Monastero così che tutta la struttura sia fruibileper le attività che portiamo avanti insieme a tante persone di buonavolontà che operano sul territorio circostante”.

Con questo progetto, il Monastero di San Biagio si conferma come puntodi riferimento per il territorio monregalese, esempio di innovazionesociale e culturale, e spazio in cui le persone – in particolaregiovani, anziani e persone in situazione di fragilità – possano trovareascolto e partecipazione.

