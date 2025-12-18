Cherasco: differenziata 2026, le modalità per la distribuzione della fornitura di sacchetti

Anche Cherasco si avvia all’adesione al progetto del Consorzio CO.A.B.SER per introdurre il sacchetto conforme codificato, obbligatorio per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti indifferenziati che si effettuerà a partire dal 2027. Una decisione già adottata da 39 comuni del territorio, che hanno registrato risultati positivi: una gestione più attenta e responsabile della raccolta differenziata da parte dei cittadini, infatti, comporta importanti vantaggi per la tutela dell’ambiente.

Nell’ottica di tale passaggio il 2026 sarà un periodo di transizione che comporterà un piccolo cambiamento: la distribuzione gratuita dei sacchetti da parte del Comune sarà di un’unica fornitura, adeguata in base al nucleo famigliare e per le ditte in base all’attività svolta. È assicurato che, facendo al meglio la raccolta differenziata di umido, carta e plastica, i sacchetti assegnati a ogni famiglia e azienda saranno sufficienti per tutto l’anno senza alcun costo aggiuntivo. In caso contrario, si potrà avere comunque una seconda fornitura su richiesta, ma a pagamento.

La consegna del kit della differenziata avverrà, come già negli anni scorsi, presso gli uffici comunali preposti alla distribuzione, sia a Cherasco che a Roreto di Cherasco.

Si possono ritirare i sacchetti in entrambe le sedi indistintamente dalle zone di appartenenza (zona 1 e zona di Oltrestura); per ritirare anche per altri nuclei famigliari occorrerà munirsi di delega (scaricabile dal sito del Comune).

Il calendario si divide in due zone, con orario dalle 9 alle 12 i seguenti giorni:

1 (ZONA 1) Capoluogo e frazioni San Giovanni – San Bartolomeo – Picchi – Oltre Tanaro – Fraschetta

Ufficio Ecologia piano terra - Cherasco Capoluogo

Lunedì 29 dicembre e martedì 30 dicembre

Da mercoledì 7 gennaio a venerdì 9 gennaio

Da lunedì 12 gennaio a venerdì 16 gennaio

Da lunedì 19 gennaio a venerdì 23 gennaio e sabato 24 gennaio

Da lunedì 26 gennaio a venerdì 30 gennaio e sabato 31 gennaio

2 (ZONA OLTRESTURA) Roreto e frazioni Bricco – Veglia – Cappellazzo

Uffici Comunali sede distaccata - Roreto di Cherasco

Sabato 10 gennaio

Lunedi 12 gennaio, martedì 13 gennaio e sabato 17 gennaio

Lunedì 19 gennaio e martedì 20 gennaio

Lunedì 26 gennaio e martedì 27 gennaio

Lunedì 2 febbraio e martedì 3 febbraio

«Con questa scelta Cherasco compie un passo importante verso una gestione dei rifiuti sempre più responsabile e sostenibile. – dice il vicesindaco Umberto Ferrondi - L’adesione al progetto del Consorzio CO.A.B.SER, già sperimentato con successo da numerosi Comuni del nostro territorio, ci consentirà di migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata e di ottenere benefici concreti per l’ambiente e per la comunità. Il 2026 sarà un anno di transizione, pensato per accompagnare gradualmente cittadini e attività economiche verso il nuovo sistema. Confidiamo nella collaborazione e nel senso civico di tutti i cheraschesi, perché il successo di questo progetto dipende dall’impegno condiviso e rappresenta un investimento concreto nel futuro e nella tutela del nostro territorio.»