Cuneo, aperti a tutta la cittadinanza presepi ed addobbi del Cottolengo

Il Natale arriva nei corridoi del Cottolengo: presepi e addobbi visitabili da tutta la cittadinanza.

Il Cottolengo di Cuneo apre le porte alla città per condividere la bellezza e il significato autentico del Natale. Nei giorni 22, 23 e 24 dicembre, dalle 10.00 alle 12.00, è possibile visitare i presepi e gli addobbi natalizi allestiti nel corridoio del piano terra della struttura, in corso Carlo Brunet 8.

I visitatori percorrono un itinerario semplice ma ricco di atmosfera natalizia. L'ingresso immerge in una moltitudine di colori, mentre le scene della Natività trasmettono raccoglimento, serenità e spirito di condivisione.

I presepi e gli addobbi rappresentano il frutto della creatività, della cura e dell'impegno di chi anima quotidianamente il Cottolengo, trasformando spazi comuni in luoghi di bellezza e accoglienza.