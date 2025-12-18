Banditi fanno saltare bancomat a Morozzo: refurtiva di 12mila euro recuperata dai Carabinieri a Cavour

Nuovo assalto a un bancomat nella notte, dopo l’episodio dei giorni scorsi a Lagnasco.

Ignoti, col volto travisato, hanno fatto saltare il dispositivo Atm a servizio dello sportello di Morozzo della Bcc di Pianfei e Rocca de' Baldi, in via Guglielmo Marconi 48.

L’allarme è scatto alle ore 0.45 circa. La tecnica utilizzata è sempre quella della cosiddetta "marmotta".

I banditi sono riusciti a mettere le mani su circa 12mila euro in contanti, per poi allontanarsi a bordo di un Suv.

L'intera refurtiva è stata però recuperata un’ora più tardi, intorno alle ore 1,50, dai militari della Stazione Carabinieri di Cavour, in provincia di Torino, presso i locali della filiale Bper di via Giolitti.

Qui, in centro paese, gli stessi malfattori avevano tentato di fare esplodere un secondo bancomat, dandosi però alla fuga poiché disturbati dall'intervento di una guardia giurata, che ha chiamato i militari dell'Arma.

Indagini sono in corso per acquisire elementi utili a risalire agli autori del doppio colpo.