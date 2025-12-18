Fody a Govone: la casetta del progetto sociale incontra il pubblico del Mercatino di Natale

Fody è un progetto sociale nato con l’obiettivo di creare percorsi di inclusione e valorizzazione delle persone attraverso il lavoro. Il progetto prende forma in un laboratorio tessile con sede a Pistoia, dove vengono realizzati prodotti artigianali che uniscono creatività, qualità e attenzione alla dimensione umana.

Il progetto è oggi una presenza concreta all’interno del Mercatino di Natale di Govone, con una casetta dedicata visitabile in tutte le date di apertura dell’evento.

Lo spazio, pensato come punto informativo e di racconto, sta suscitando interesse e curiosità tra i visitatori. Molte persone si fermano per conoscere più da vicino Fody, approfondendo la storia del progetto e il percorso che lo anima, spesso scoprendolo per la prima volta proprio durante la visita al mercatino.

Le domande che arrivano dal pubblico riguardano soprattutto l’origine del progetto e le attività che vengono svolte, segno di come la presenza a Govone stia contribuendo a far conoscere Fody anche a livello locale, in un contesto frequentato da famiglie e visitatori di tutte le età.

All’interno della casetta è possibile scoprire il progetto attraverso materiali informativi, immagini e prodotti, che raccontano il lavoro svolto e il valore umano che ne è alla base. Uno spazio che si inserisce in modo naturale nel percorso del Mercatino di Natale, offrendo ai visitatori un momento di approfondimento accanto all’esperienza più tradizionale dell’evento.

Il Mercatino di Natale di Govone è attualmente in corso e la casetta Fody sarà ancora visitabile venerdì 20 e sabato 21 dicembre, con orario continuato dalle 10.00 alle 18.45, offrendo un’ulteriore occasione per conoscere il progetto.

Fody è un progetto sociale promosso dal Gruppo Olivetti, realtà imprenditoriale con sede a Canale (CN).



