Love Prato Nevoso, il gruppo WhatsApp che racconta la montagna in tempo reale

Mentre Prato Nevoso festeggia una nevicata da un metro di neve fresca caduta negli ultimi giorni, e il comprensorio del Mondolè Ski si prepara alle vacanze invernali con tutti gli impianti e i collegamenti aperti verso Frabosa e Artesina, la notizia rimbalza sui principali telegiornali e quotidiani nazionali.

Ma viene vissuta e commentata anche all’interno di un gruppo WhatsApp che, proprio in queste ore, celebra la neve con immagini, messaggi e aggiornamenti in tempo reale.

Si chiama Love Prato Nevoso ed è un progetto nato nel 2017 da un’idea di Marco Prando, albese, frequentatore abituale della località e professionista che si occupa di comunicazione e strategia digitale. Oggi il gruppo ha raggiunto il numero massimo consentito da WhatsApp, 1.025 partecipanti, con una lista d’attesa di decine di persone.

«All’inizio era semplicemente un gruppo tra amici», racconta Prando. «Serviva per condividere le condizioni meteo di Prato Nevoso, capire quanta neve fosse scesa o che tempo facesse prima di salire. Poi, col tempo, il gruppo si è allargato in modo naturale. Ognuno aggiungeva qualcuno che amava questa montagna. Senza un progetto preciso, ma con un interesse comune».

Negli anni, Love Prato Nevoso è diventato qualcosa di più di un semplice canale informativo: uno spazio di confronto e condivisione che riflette lo spirito della località. Una comunità digitale che affianca quella reale, fatta di residenti, operatori, turisti abituali e appassionati della montagna.

Un aspetto che viene colto anche da chi Prato Nevoso la vive ogni giorno. «Ho apprezzato fin da subito questa iniziativa», racconta Adelasia Zitta, titolare della storica Osteria Le Stalle, nel cuore del Borgo Stalle Lunghe, punto di riferimento non solo per gli amanti dello sci ma anche per chi cerca un’esperienza enogastronomica autentica. «Marco ha avuto una bella idea. Prato Nevoso è una comunità vera, fatta di persone che lavorano qui, di turisti affezionati e di famiglie che tornano ogni anno. Love Prato Nevoso è una comunità nella comunità: uno spazio dove ci si sente parte di qualcosa, anche quando non si è fisicamente in montagna».

Una dimensione umana che si inserisce in una realtà in continua evoluzione. Prato Nevoso si conferma infatti come una delle località sciistiche più all’avanguardia nel panorama nazionale, capace di coniugare accoglienza, infrastrutture e visione.



È notizia di questi giorni, infatti, il piano di investimenti da oltre 60 milioni di euro nel triennio 2026–2028, destinato allo sviluppo degli impianti, ai servizi e alla qualità dell’esperienza turistica.

In una stagione che si apre con condizioni ideali e grandi aspettative, Love Prato Nevoso racconta un aspetto spesso invisibile della montagna: quello delle persone che la vivono, la frequentano e la sentono come casa, anche attraverso uno schermo.



