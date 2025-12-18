Sala gremita e posti sold out alla proiezione del docufilm “Una Montagna di Sorrisi” a Saluzzo

L’evento, ospitato l’11 dicembre scorso nella sede di eVISO, il Center of Collective Intelligence in Corso Einaudi n. 3 a Saluzzo, ha registrato il tutto esaurito nella sala conferenze, confermando la forte risonanza di una storia che intreccia sport, solidarietà e comunità.

Il docufilm racconta l’impresa sportiva di Marco Galliano, atleta saluzzese, che ha percorso oltre 500 chilometri dalla foce del Po a Porto Tolle fino alla vetta del Monviso, affrontando 4.800 metri di dislivello positivo in 42 ore e 14 minuti, di cui 27 ore in bici per 530 km senza sosta, con una sola pausa a Saluzzo per l’accoglienza della comunità locale. Il progetto è nato per sostenere l’Associazione Il Fiore della Vita e le famiglie dei bambini ricoverati nei reparti di Pediatria e Onco-ematologia dell’Ospedale di Savigliano, trasformando ogni chilometro in un sorriso e un messaggio di speranza.

Al termine della proiezione, si è svolto un momento di dialogo aperto, moderato da Giulia Milano di eVISO, tra Marco Galliano, atleta e ideatore dell’impresa, Paolo Cilli, fotografo e filmmaker, dal quale è partita proprio l’idea della creazione di un docufilm per diffondere il messaggio di solidarietà, e Stefano Quaglia, Vicepresidente dell’Associazione Il Fiore della Vita.

Gli interventi hanno approfondito le motivazioni, le sfide e le emozioni vissute durante il percorso, toccando aspetti personali e collettivi della maratona solidale e mettendo in luce il valore del sostegno reciproco. Tra i temi affrontati: la genesi della collaborazione tra Marco e Il Fiore della Vita, i momenti più toccanti e difficili dell’impresa, il ruolo della squadra di supporto e gli obiettivi futuri di ulteriori iniziative a scopo benefico.

“Ho trovato la forza pensando a chi soffre ogni giorno, ai bambini ricoverati e alle loro famiglie” ha commentato Marco Galliano.

La serata si è conclusa con la consegna da parte di eVISO, rappresentata dal CEO Gianfranco Sorasio, di una donazione di libri e materiali didattici destinati alla biblioteca dei reparti di Pediatria e Onco-ematologia dell’ospedale, a sostegno del progetto “Terrazzo in Fiore”, volto a promuovere benessere, lettura e contatto con la natura per i bambini ricoverati.

L’iniziativa “Una Montagna di Sorrisi” è stata sostenuta da Nwcurve, Accapi, Acqua Eva, Farmacia San Martino Saluzzo, Birra Kauss, Reale Mutua Assicurazioni, Rifugio Quintino Sella, Giuggia Sport, Pizzeria Piedigrotta, Macelleria Equina di Michele, Still Grafica, oltre al contributo tecnico e creativo di Paolo Cilli stesso.

Tra i sostenitori anche eVISO con l’energy app EVISO GIRO , che consente di trasformare l’energia generata dalle attività sportive in vantaggi concreti, come riduzioni in bolletta per gli utenti domestici, supportando l’incrocio tra stile di vita attivo e consapevolezza energetica e confermando così un ruolo attivo nella promozione di un’energia positiva, che incentiva sostenibilità e benessere grazie ad uno stile di vita attivo.

La serata ha ricordato come lo sport possa essere veicolo di solidarietà e coesione sociale, e ha rappresentato un’occasione di ascolto e riflessione sull’importanza di iniziative che valorizzano le relazioni, il territorio e il benessere delle persone.