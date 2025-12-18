 / Eventi

Eventi | 18 dicembre 2025

Bene Vagienna: aperto il presepe meccanizzato dell’artista Giovanni Battista Manassero in frazione Podio

Il sindaco Ambrogio: “Un’opera d’arte che combina tradizione e innovazione, 94 statuine in movimento e un ambiente suggestivo”. La realizzazione sarà visitabile sabato, domenica e nei giorni festivi sino al prossimo 6 gennaio 2026

Il presepe meccanico di Bene Vagienna

La magia delle feste, in particolare della natività, coinvolge anche la Frazione Podio di Bene Vagienna, che ha inaugurato recentemente il suo presepe meccanizzato.

Un’opera inaugurata recentemente presso la Chiesa di Maria Vergine Assunta al Podio di Bene Vagienna.

Il simbolico religioso per antonomasia del Natale è stato realizzato dall'artista Giovanni Battista Manassero, che ha utilizzato materiali edili intagliati e incisi con maestria. 

La scena è popolata da 94 statuine in movimento, ambientate in paesaggi che rievocano antichi mestieri, con particolari movimenti dei personaggi, balzi d'acqua, effetti giorno e notte, sottofondo musicale e giochi di luce che rendono l'atmosfera ancora più suggestiva e realistica. – ha commentato il sindaco Claudio Ambrogio, presente insieme a Manassero all’apertura - Il presepe è un'opera d'arte che combina la tradizione con l'innovazione, offrendo ai visitatori un'esperienza unica e coinvolgente. L'allestimento è stato curato con grande attenzione ai dettagli, per ricreare un ambiente suggestivo e accogliente”.

Il presepe sarà aperto al pubblico, con ingresso libero tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 14.30 alle 18 e il sabato dalle 16 alle 18. La mostra sarà visitabile sino al prossimo 6 gennaio 2026.

L'evento è un'occasione unica per visitare la Frazione Podio di Bene Vagienna e scoprire la bellezza e la creatività di questo presepe artistico e artigianale. – ha concluso il primo cittadino - Siamo certi che i visitatori saranno incantati da questo capolavoro e che torneranno a visitarlo più volte durante il periodo di apertura”.

Cristiano Sabre

