Concerto di Natale: musica e spiritualità si incontrano a Cervasca

Cervasca si prepara a vivere una serata di intensa suggestione in occasione del Concerto di Natale di Musica Spirituale, in programma domani, venerdì 19 dicembre alle ore 20:45, presso la chiesa di Santo Stefano. Un evento che unisce l’arte musicale alla dimensione spirituale, offrendo al pubblico un momento di raccoglimento e bellezza nel cuore del periodo natalizio.

Protagonisti della serata saranno Sofia Artioli al violoncello e Alexander Bieniek al pianoforte, interpreti di un repertorio pensato per accompagnare l’ascoltatore in un percorso di meditazione e armonia. Le esecuzioni musicali saranno alternate da letture del Vangelo, creando un dialogo profondo tra parola e musica, fede e arte.

(La violoncellista Sofia Artioli)

Il concerto rappresenta non solo un’occasione culturale di alto livello, ma anche un momento di condivisione per la comunità locale. Al termine della serata, infatti, verrà offerto un rinfresco presso il Centro d’Incontro di Cervasca, a conferma dello spirito di accoglienza e convivialità che caratterizza l’iniziativa.

Un evento aperto a tutti, pensato per riscoprire il significato autentico del Natale attraverso il linguaggio universale della musica e della spiritualità.