L’ASL CN2 ha attivato il nuovo canale WhatsApp istituzionale, strumento di comunicazione digitale pensato per offrire ai cittadini un accesso diretto, semplice e immediato alle informazioni sanitarie di interesse pubblico.

Attraverso il canale WhatsApp, l’Azienda Sanitaria potrà condividere in modo ancor più veloce, funzionale ed efficace con i propri utenti gli aggiornamenti sui servizi sanitari e sull’attività dell’Azienda e dell’Ospedale; informazioni utili su orari, campagne e iniziative; contenuti di prevenzione e promozione della salute; notizie e comunicazioni dalla Regione Piemonte e dal Sistema Sanitario Territoriale.

L’obiettivo di questo nuovo passo nel mondo social è rafforzare la vicinanza tra l’ASL e la comunità, utilizzando una piattaforma già ampiamente diffusa e di uso quotidiano, per rendere la comunicazione sanitaria ancora più accessibile, tempestiva e affidabile.

Il canale è gratuito, non consente interazioni tra gli utenti e tutela la privacy: i numeri di telefono degli iscritti, infatti, non sono visibili ad alcuno e l’iscrizione può essere interrotta in qualsiasi momento.

Con questa iniziativa, l’ASL CN2 prosegue il percorso di innovazione della comunicazione pubblica, affiancando il nuovo canale WhatsApp agli strumenti digitali già attivi ( sito web , YouTube , Linkedin ) per garantire un’informazione sempre più capillare e orientata al servizio dei cittadini.