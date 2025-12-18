L’ASL CN2 ha attivato il nuovo canale WhatsApp istituzionale, strumento di comunicazione digitale pensato per offrire ai cittadini un accesso diretto, semplice e immediato alle informazioni sanitarie di interesse pubblico.
Attraverso il canale WhatsApp, l’Azienda Sanitaria potrà condividere in modo ancor più veloce, funzionale ed efficace con i propri utenti gli aggiornamenti sui servizi sanitari e sull’attività dell’Azienda e dell’Ospedale; informazioni utili su orari, campagne e iniziative; contenuti di prevenzione e promozione della salute; notizie e comunicazioni dalla Regione Piemonte e dal Sistema Sanitario Territoriale.
L’obiettivo di questo nuovo passo nel mondo social è rafforzare la vicinanza tra l’ASL e la comunità, utilizzando una piattaforma già ampiamente diffusa e di uso quotidiano, per rendere la comunicazione sanitaria ancora più accessibile, tempestiva e affidabile.
Il canale è gratuito, non consente interazioni tra gli utenti e tutela la privacy: i numeri di telefono degli iscritti, infatti, non sono visibili ad alcuno e l’iscrizione può essere interrotta in qualsiasi momento.
Con questa iniziativa, l’ASL CN2 prosegue il percorso di innovazione della comunicazione pubblica, affiancando il nuovo canale WhatsApp agli strumenti digitali già attivi (sito web, YouTube, Linkedin) per garantire un’informazione sempre più capillare e orientata al servizio dei cittadini.
Per entrare nel canale, clicca QUI o fotografa il QR code.